A Lockwood, Andrews, and Newman Inc. (LAN) az InfoWorks ICM képességeit használta fel arra, hogy San Marcos városában felépítse a regionális vízgyűjtő területek digitális ikermodelljét. A modell alapján a LAN képes volt gyorsan beazonosítani és kezelni a kockázatos területeket, és a holisztikus megoldások beszerzéséhez is megjött a kedve.