Wendy Stevens több mint 30 év alatt saját tervezésű és készítésű fém kézitáskáival rangos karriert és vállalkozást épített fel. Egy pusztító tűzvész azonban mindent megváltoztatott: az egész műhelye, valamint az évek során kidolgozott sablonjai mind megsemmisültek. Stevens úgy döntött, hogy megtanulja az AutoCAD LT használatát, és hamarosan felismerte a digitális tervezés előnyeit, melynek köszönhetően a kézitáskák tervezése gyorsabbá és precízebbé vált.