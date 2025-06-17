ÜGYFÉLSIKER

Az AutoCAD LT segített hamvaiból újjáéleszteni a kézitáskák készítését.

AutoCAD LT-sikertörténet

Wendy Stevens több mint 30 év alatt saját tervezésű és készítésű fém kézitáskáival rangos karriert és vállalkozást épített fel. Egy pusztító tűzvész azonban mindent megváltoztatott: az egész műhelye, valamint az évek során kidolgozott sablonjai mind megsemmisültek. Stevens úgy döntött, hogy megtanulja az AutoCAD LT használatát, és hamarosan felismerte a digitális tervezés előnyeit, melynek köszönhetően a kézitáskák tervezése gyorsabbá és precízebbé vált.

„Elképesztő, hogy milyen részletesen lehet dolgozni az AutoCAD LT-vel.” Van egy sablonom az egyes rajzokban használt összes réteghez. Egyfajta ritmus, amit kialakítottam. Már el sem tudom képzelni, hogy tudnám megtervezni és elkészíteni a táskáimat nélküle."

– Wendy Stevens, alapító és tervező