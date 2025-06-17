Integrált BIM-eszközök, köztük a Revit, az AutoCAD és a Civil 3D
gyártás
Az Inventorra és az AutoCAD-re épülő professzionális CAD-/CAM-eszközök
szórakoztatóipar
Szórakoztató tartalmak előállítására alkalmas eszközök (például 3ds Max és Maya)
Wendy Stevens több mint 30 év alatt saját tervezésű és készítésű fém kézitáskáival rangos karriert és vállalkozást épített fel. Egy pusztító tűzvész azonban mindent megváltoztatott: az egész műhelye, valamint az évek során kidolgozott sablonjai mind megsemmisültek. Stevens úgy döntött, hogy megtanulja az AutoCAD LT használatát, és hamarosan felismerte a digitális tervezés előnyeit, melynek köszönhetően a kézitáskák tervezése gyorsabbá és precízebbé vált.
– Wendy Stevens, alapító és tervező