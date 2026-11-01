Az AutoCAD IST korlátozott időtartamú kedvezménye 2026. november 2-től 2026. december 15-ig érhető el. Ez az ajánlat a jogosult kisvállalkozói ügyfelek számára a következő országokban és területeken érhető el: Amerikai Virgin-szigetek, Andorra, Ausztrália, Ausztria, Belgium, Bulgária, Kanada, Karácsony-sziget, Kókusz-szigetek (Keeling-szigetek), Horvátország, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Észtország, Falkland-szigetek, Feröer szigetek, Fidzsi, Finnország, Franciaország, Francia Polinézia, Francia Guyana, Németország, Gibraltár, Görögország, Guadeloupe, Guam, Guernsey, Magyarország, Izland, Írország, Man-sziget, Olaszország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Málta, Marshall-szigetek, Martinique, Mayotte, Az Egyesült Államok kisebb külbirtokai, Monaco, Északi-Mariana-szigetek, Nauru, Hollandia, Új-Kaledónia, Új-Zéland, Niue, Norfolk-sziget, Norvégia, Palau, Pápua Új-Guinea, Pitcairn-szigetek, Lengyelország, Portugália, Puerto Rico, Réunion, Románia, Szamoa, Amerikai Szamoa, San Marino, Szlovénia, Salamon-szigetek, Spanyolország, Saint-Pierre és Miquelon, Svalbard, Svédország, Svájc, Tonga, Tuvalu, Egyesült Királyság, Egyesült Államok, Vanuatu és Wallis és Futuna. Az ajánlat nem vonható össze más ajánlatokkal vagy promóciókkal, és azokon a területeken nem érvényes, ahol jogszabály tiltja vagy korlátozza. Autodesk-áruházi vásárlások esetén az ajánlati kedvezmény automatikusan megjelenik a kosárban.

Ez az ajánlat az 1 éves vagy 3 éves AutoCAD IST-előfizetés keretében legfeljebb két (2) új munkahelyre és ügyfelenként egy promóciós kódra korlátozott.. Ez az ajánlat nem vehető igénybe előfizetés megújítására, meglévő előfizetések bővítményeire vagy korábban megvásárolt termékekre. A kormányzati és oktatási ügyfelek nem jogosultak a promócióban való részvételre.

AZ AUTODESK FENNTARTJA A JOGOT, HOGY BÁRMIKOR, ELŐZETES ÉRTESÍTÉS NÉLKÜL, BÁRMELY OKBÓL, SAJÁT BELÁTÁSA SZERINT VISSZAVONJA, FELFÜGGESSZE VAGY MÓDOSÍTSA A JELEN AJÁNLAT EGY RÉSZÉT VAGY EGÉSZÉT. AZ AUTODESK-SZOFTVEREK ÁRAI VÁLTOZHATNAK.

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