Un système d’exécution de la fabrication (MES) est une solution logicielle qui automatise et numérise les processus de fabrication. Vous pouvez gérer, contrôler et suivre la transformation des matières premières en produits finis en temps réel. Obtenez des informations utiles sur les opérations de fabrication pour améliorer les performances, réduire les coûts et accroître l’efficacité de la production.