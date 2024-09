Les secteurs de la conception et de la fabrication (architecture, ingénierie, construction, exploitation, conception et fabrication de produits, média et divertissement) joueront un rôle de premier plan dans la création d’un monde meilleur au cours des décennies à venir. Dans cette deuxième édition du rapport annuel State of Design & Make, Andrew Anagnost, PDG d’Autodesk, explique pourquoi ces secteurs ont un impact aussi important et comment le numérique, l’intelligence artificielle, le renforcement des compétences et les initiatives de durabilité les aideront à relever ces défis.