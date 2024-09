Bénéficiez d’une meilleure prise en charge des matériaux Substance. Le puissant mécanisme de filtrage offre plus de flexibilité et une présentation améliorée. L’éditeur de matériaux a été mis à jour et inclut différentes représentations géométriques des matériaux et un recouvrement de textures corrigé. (Vidéo : 2 min 48 s)