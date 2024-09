Flame Assist est un assistant axé sur le plan de montage chronologique compatible avec Flame, un logiciel de compositing 3D, d’effets visuels, de montage et de finition. Flame Assist est la solution qui se rapproche le plus de Smoke. Smoke intègre des fonctionnalités de Flame Assist. Vous retrouverez donc ces fonctionnalités et bien d’autres.