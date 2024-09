En cas d’échec de l’installation ou du téléchargement du produit, essayez d’utiliser le téléchargement via navigateur (non disponible pour macOS). Nous vous recommandons de désactiver les bloqueurs de fenêtres contextuelles et d’essayer un autre navigateur, par exemple Chrome ou Explorer. Pour en savoir plus, consultez notre guide de résolution des problèmes de téléchargement de produits Autodesk.