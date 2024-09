Obtenez la dernière version du logiciel intégré de modélisation de bassins versants. Modélisez des éléments simples et complexes des réseaux hydrauliques et hydrologiques de manière rapide, précise et localement ou dans le cloud. Prenez des décisions de planification des immobilisations, modélisez les expansions du système et planifiez les scénarios d’urgence.