Réutilisez les espaces de travail déjà définis, avec toutes les configurations et tous les paramètres. Sélectionnez les capteurs souhaités pour les mapper sur un espace de travail préconstruit, travaillez plus facilement sur les tâches préparatoires et démontrez votre expertise plus rapidement dans diverses usines de traitement de l’eau et des eaux usées (vidéo : 22 s).