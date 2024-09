Connectez le bureau et le terrain grâce à une collaboration, un échange de données et une communication rationalisés au sein du processus d’inspection et d’approbation, directement dans l’application. Le workflow d’inspection simplifie les soumissions, les révisions et les approbations, ce qui permet de signaler, de corriger et d’envoyer à nouveau les inspections pour une révision transparente, une modification et un suivi des données (vidéo : 37 s).