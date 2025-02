Fusion Machine Connect est fourni avec plusieurs connexions prêtes à l’emploi pour vous permettre d’y connecter vos machines CNC aussi facilement que possible. Le processus de connexion est simple. Un seul ordinateur Windows, qui doit toujours rester allumé, est requis pour toutes vos machines CNC, ainsi que des informations de connexion pour chaque machine CNC et sa commande numérique. Pour en savoir plus sur l’obtention de ces informations, consultez notre documentation d’aide.