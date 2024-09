Dans sa forme la plus simple, le développement de jeux vidéo consiste à créer des jeux vidéo en englobant le processus de conception. La conception de jeux vidéo renvoie à la génération d’idées et de concepts créatifs destinés au divertissement ou à l’enseignement. Pour donner vie à un jeu vidéo, il faut inventer des histoires convaincantes, créer des personnages, des environnements et des objets, et définir des règles et des défis qui encouragent l’interaction. Cette discipline à plusieurs facettes exige une profonde vision artistique et de solides compétences techniques.