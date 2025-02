Les usines intelligentes sont des entreprises efficaces. Selon une étude conjointe réalisée en 2019 par Deloitte et la Manufacturer’s Alliance for Productivity and Innovation (MAPI), les premiers utilisateurs des technologies d’usine intelligente ont constaté des gains de performances moyens de 10 à 12 % en trois ans.

Les fabricants souhaitant transformer leurs usines – et profiter de ses avantages – doivent s’engager sur le long terme. En effet, la sélection et l’intégration de technologies avancées aux processus existants, ainsi que le perfectionnement de leur mise en œuvre, peuvent prendre des années. Bien que le choix des cas d’usage soit essentiel, il est encore plus important de choisir la bonne personne pour diriger une stratégie d’usine intelligente.

Les conseils d’administration dirigés par des directeurs du développement technologique (CTO), et soutenus activement par d’autres cadres dirigeants, avancent plus vite dans leurs initiatives d’usines intelligentes que les conseils d’administration dirigés par la production ou les opérations. Ces conseils d’administration consacrent également une plus grande part de leur budget global aux initiatives d’usine intelligente, investissent dans un plus grand nombre de cas d’usage, et réalisent deux fois plus de bénéfices sur une période de trois ans. Dans l’infographie ci-dessous, découvrez comment les fabricants peuvent atteindre leurs objectifs en matière d’usine intelligente.