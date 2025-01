Le rôle de l'IA dans l'innovation humaine

Depuis quelques années, l’IA fait couler beaucoup d’encre, en particulier lorsqu’il est question de services tels que ChatGPT, DALL-E et Midjourney. Alors qu’une partie de la population s’inquiète de l’essor de l’IA en raison de son impact potentiel sur les emplois ou le quotidien, d’autres adoptent pleinement cette nouvelle technologie par le biais d’applications sur le téléphone ou d’outils logiciels au travail.

L’IA est en marche et devient progressivement incontournable. Elle joue un rôle de plus en plus important, en particulier dans les secteurs AECO, en conception et fabrication, et dans les médias et le divertissement, où elle offre la possibilité de transformer les approches de travail pour améliorer l’efficacité et stimuler l’innovation.

La véritable puissance de l’IA réside dans sa capacité à automatiser, analyser et optimiser les workflows des professionnels, qui peuvent alors se consacrer à leur vocation : concevoir et bâtir un monde meilleur. Lisez notre infographie pour en savoir plus sur les différentes formes d’IA et sur la façon dont elles aident les professionnels à travailler plus efficacement et à développer leur créativité et leur innovation.