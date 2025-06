Casser les codes, donc. Dans une industrie telle que le BTP, qui représente quelque 11 % du PIB national, il est urgent de remettre en question certaines habitudes à l’heure où les donneurs d’ordre poussent à l’adoption d’indicateurs de performances globales, telles que des garanties de performance énergétique dès la phase de préconstruction. Dans ce vaste chantier, la transformation numérique constitue la pierre angulaire et le BIM, une matrice.

« Par “transformation”, on entend le fait de travailler sur l’organisation et la méthode de travail. Quant à “numérique”, cela évoque les outils qui supportent ces nouveaux schémas de travail. L’objectif sous-tendu par la transformation numérique est donc la création d’une organisation plus efficiente transversalement, se fondant sur une base plus large, et moins en silo », traduit Thomas Germain, directeur des systèmes d’information (CIO) chez Spie batignolles.

Réalisée par IDC (International Data Corporation), une étude récente sur la transition numérique dans la construction indique que, pour les entreprises du BTP, le passage au stade supérieur de la transformation numérique repose essentiellement sur la création d’une feuille de route, le développement de compétences numériques des équipes, et la mise en place d’une structure opérationnelle pour favoriser l’intégration du numérique à l’échelle de l’entreprise. À la clé, un gain de productivité pouvant atteindre 15 % grâce à une meilleure gestion des ressources et à l’optimisation des coûts et des délais d’exécution, mais aussi à une meilleure gestion de la sécurité et des risques, le tout pour une entreprise plus résiliente.

À l’heure où l’adaptabilité des entreprises est mise à rude épreuve, les entreprises du BTP qui auront fait preuve d’agilité en poursuivant leur transformation numérique tireront mieux leur épingle du jeu. « Jusqu’à 45 % des dépenses mondiales de construction seront consacrées à de nouveaux procédés dans le but de rendre le secteur de la construction plus résilient, plus sûr et plus durable », souligne ainsi Jim Lynch, vice-président et directeur général des solutions pour le secteur du BTP chez Autodesk.