Dans un monde en constante évolution et axé sur les données, les entreprises doivent connecter leurs activités pour assurer leur réussite. Plus une entreprise est connectée, plus elle devient compétitive. Elle est en mesure d’optimiser la collaboration, l’efficacité, la qualité et la prise de décision.



Découvrez dans ce livre blanc l’analyse de CIMdata sur les nombreuses entreprises qui ont adopté des échanges bidirectionnels pour améliorer la collaboration à l’aide d’outils tels qu’Autodesk PLM et sur celles qui ont fait le choix moins judicieux de continuer à s’appuyer sur des processus manuels déconnectés.