La gestion du cycle de vie du produit : un catalyseur de transformation dans l’entreprise

La fabrication est un secteur régi par une concurrence acharnée et une complexité grandissante. La recherche de produits personnalisés de qualité irréprochable, la nécessité de fournir ces produits dans des délais record, les perturbations de la chaîne logistique et l’évolution constante de la demande exigent une agilité sans précédent. Dans un tel contexte, les données cloisonnées et non structurées constituent un véritable frein au partage en temps opportun des connaissances et des informations entre les équipes disparates.



Dans ce rapport élaboré par Harvard Business Review Analytic Services en partenariat avec Autodesk, vous apprendrez comment la gestion du cycle de vie du produit (PLM) vous permet d’aller au-delà de la simple gestion des données de conception et d’ingénierie contenues dans les fichiers de conception assistée par ordinateur. Découvrez comment la technologie PLM basée sur le cloud aide les entreprises à déployer le numérique dans leurs processus, et à améliorer la transparence et la traçabilité tout au long du développement des produits.