Comment améliorer les performances de l’usine ? Plus de 400 ingénieurs en fabrication/production et directeurs d’usine à travers le monde ont répondu à cette question dans une enquête d’ABI Research menée au printemps 2024. Cette enquête analyse les principaux défis auxquels sont confrontés les ingénieurs dans les environnements de fabrication discrète et de fabrication de type process, ainsi que le rôle des applications logicielles pour surmonter ces défis. Découvrez dans ce rapport les priorités de vos pairs pour améliorer la productivité et l’efficacité opérationnelle de l’usine.