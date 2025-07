Nous avons centralisé et organisé pour vous, à travers une unique page web, un accès à toutes les ressources de formations Civil 3D en ligne pertinentes que nous avons pu trouver, en privilégiant au maximum le contenu en français : vidéos de démonstration, tutoriels, classes Autodesk University, liens vers les formations de nos partenaires, etc…

De plus, vous pourrez télécharger sans limitation le contenu exclusif d’apprentissage 100% français, au format PDF avec des fichiers DWG d’exemple. Développé en partenariat avec des enseignants en BTS et licence, ce cours vous permettra d’avancer à votre rythme dans l’apprentissage de Civil 3D.

Le secteur de l'infrastructure évolue rapidement, et Civil 3D s’impose comme une compétence clé recherchée dans de nombreuses offres d’emploi. C’est le moment idéal pour se former et prendre une longueur d’avance : maîtriser Civil 3D, c’est investir dans son avenir professionnel.