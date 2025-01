Grâce à la simulation à événements discrets (DES, selon le sigle anglais), les fabricants peuvent tester et valider différents scénarios dans un environnement virtuel qui combine des procédures détaillées, des données de production actualisées et des visuels 3D précis. Téléchargez l’e-book pour en savoir plus sur cette approche qui permet d’analyser et de valider différentes options pour déterminer les meilleures solutions, sans approximations ni perturbation de la chaîne de production.