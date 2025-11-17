Transformer les infrastructures de transport grâce à la livraison numérique de projets

Planifier et multiplier les projets de transport grâce à des outils numériques avancés

Les réseaux de transport sont l’épine dorsale de notre société : ils connectent les personnes, les biens et les économies du monde entier. Cependant, en raison d’une demande qui n’a jamais été aussi élevée et d’investissements qui devraient atteindre 3,5 billions de dollars d’ici 2025, les entreprises de génie civil doivent relever un défi majeur : construire des infrastructures plus intelligemment, plus rapidement et plus durablement que jamais.

Notre nouvel e-book intitulé Transformation des infrastructures de transport à l’aide de la livraison numérique de projets présente les avantages de la mise en œuvre d’une approche axée principalement sur le numérique : 

- Relever les défis du vieillissement des infrastructures
- Tirer parti de la collaboration connectée et basée sur le cloud pour plus d’efficacité
- Mettre en œuvre des processus standardisés qui garantissent la qualité et l’uniformité
- Obtenir des résultats durables grâce à l’IA et à des outils numériques avancés

Préparez-vous pour l’avenir des infrastructures de transport. Téléchargez notre e-book pour en savoir plus.

Logiciels pour les projets d’infrastructures de transport résilientes

Civil 3D

Conception en génie civil et documentation de construction

Collection Architecture, ingénierie et construction

Puissants outils de CAO et BIM pour les concepteurs, les ingénieurs et les entrepreneurs, notamment Revit, AutoCAD, Civil 3D, Autodesk Forma et plus encore

BIM Collaborate Pro

Logiciel de coordination, de collaboration et de co-création de conception basé sur le cloud pour les équipes d’architecture, d’ingénierie et de la construction. La version «Pro» inclut la collaboration en temps réel et partout dans Revit, Civil 3D et AutoCAD Plant 3D.

Transformation des infrastructures de transport