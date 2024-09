Au cours de cet atelier interactif sur la transformation digitale, vous découvrirez les 5 compétences clés sur lesquelles vous appuyer pour augmenter votre force d’innovation, améliorer votre productivité et réduire votre impact environnemental. Vous aurez un aperçu des meilleures pratiques de vos pairs, et nous vous aiderons à élaborer une stratégie personnalisée et réaliste pour votre entreprise, centrée sur les résultats tangibles à atteindre.