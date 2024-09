Autodesk et Eptura (anciennement iOffice + SpaceIQ) s'allient pour associer les données essentielles issues des études et de la construction à celles de l'exploitation et la performance des bâtiments. Il est ainsi plus facile que jamais de mieux gérer vos coûts, d'améliorer les conditions de travail des occupants et de réduire votre empreinte carbone.