Software de modelado paramétrico

El modelado paramétrico implica usar funciones o parámetros matemáticos para definir las relaciones entre los puntos de datos. Asume una forma funcional específica para la distribución o la relación de los datos. El modelado no paramétrico no asume una forma funcional específica para la distribución o la relación de los datos. Permite una mayor flexibilidad a la hora de captar patrones complejos y no se basa en suposiciones predefinidas.