Los dibujos eléctricos, también conocidos como planos eléctricos, son documentos técnicos que representan y anotan los diseños de sistemas eléctricos. Los trabajadores utilizan estos documentos para instalar los sistemas «in situ». En los planos eléctricos, cada tipo de componente y de conexión cuenta con su propio símbolo especializado y cada detalle es importante.

AutoCAD se puede utilizar como programa integral de dibujo eléctrico. La mayoría de sus funciones eléctricas están disponibles a través del conjunto de herramientas específico de Electrical, que se incluye con la suscripción a AutoCAD. Este eficaz conjunto de herramientas le permite crear, modificar y documentar sistemas de control eléctrico de forma eficaz y sencilla. Obtenga acceso a amplias bibliotecas de símbolos, funciones de dibujo automatizadas y comprobación de errores en tiempo real para agilizar el flujo de trabajo y mejorar la productividad.