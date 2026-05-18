Software de dibujo eléctrico

Descubra conjuntos de herramientas especializadas para crear dibujos eléctricos mediante el software de diseño profesional y dibujo eléctrico de AutoCAD.

Hombre trabajando en el taller eléctrico del Centro de tecnología de Autodesk en San Francisco.

¿Qué es un dibujo eléctrico?

Los dibujos eléctricos, también conocidos como planos eléctricos, son documentos técnicos que representan y anotan los diseños de sistemas eléctricos. Los trabajadores utilizan estos documentos para instalar los sistemas «in situ». En los planos eléctricos, cada tipo de componente y de conexión cuenta con su propio símbolo especializado y cada detalle es importante.

AutoCAD se puede utilizar como programa integral de dibujo eléctrico. La mayoría de sus funciones eléctricas están disponibles a través del conjunto de herramientas específico de Electrical, que se incluye con la suscripción a AutoCAD. Este eficaz conjunto de herramientas le permite crear, modificar y documentar sistemas de control eléctrico de forma eficaz y sencilla. Obtenga acceso a amplias bibliotecas de símbolos, funciones de dibujo automatizadas y comprobación de errores en tiempo real para agilizar el flujo de trabajo y mejorar la productividad.

Interfaz de AutoCAD Electrical con diagrama de circuitos y cables.

Explicación del proceso de dibujo eléctrico

Un dibujo eléctrico tiene como objetivo proporcionar una representación visual del diseño de un sistema eléctrico, incluidos los componentes y las conexiones entre ellos. Existen varios tipos de dibujos eléctricos con distintos propósitos, pero normalmente se puede empezar el proceso realizando un boceto del diseño del sistema eléctrico con papel de calidad y lápiz o con un software de dibujo eléctrico como AutoCAD Electrical. Se deben incluir todos los componentes representados por símbolos especiales. A continuación, se añaden líneas para conectar los componentes que representan los cables. Se pueden añadir etiquetas y otras anotaciones para proporcionar más información y aclaraciones para el lector.

Software de dibujo eléctrico personalizado

AutoCAD

Herramientas de CAD 2D y 3D con información mejorada, automatizaciones basadas en IA y funciones de colaboración. La suscripción inc AutoCAD en equipos de escritorio, la web y dispositivos móviles, además de siete conjuntos de herramientas especializados.

Detalles del producto
AutoCAD LT

La mejor herramienta de dibujo, diseño y documentación de CAD 2D. La suscripción Web AutoCAD LT en equipos de escritorio, la web y dispositivos móviles.

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Ventajas de utilizar un software de dibujo eléctrico

Aunque los dibujos eléctricos se crean manualmente desde hace mucho tiempo, el uso de software de dibujo eléctrico tiene muchas ventajas, entre las que se incluyen las siguientes:

Eficacia

La colocación y conexión de símbolos de componentes eléctricos prediseñados y cables se realizan mucho más rápido en un entorno digital que dibujando a mano. Además, hay muchos otros elementos que se automatizan, lo que permite dedicar más tiempo a los aspectos importantes.

 

Precisión

Cuando se utiliza software de dibujo eléctrico, como AutoCAD, es posible eliminar errores costosos y desafortunados al reducir drásticamente el riesgo de fallos humanos durante la creación de dibujos de diseño eléctrico.

 

Colaboración más sencilla

Tras crear un conjunto de planos eléctricos con el conjunto de herramientas AutoCAD Electrical, podrá compartirlo fácilmente y al instante con otros miembros de su equipo.

 

Cómo leer los dibujos eléctricos

Conozca los símbolos utilizados para anotar componentes en un plano eléctrico.

Símbolos de iluminación en un diseño esquemático eléctrico.

Luces

Utilice las herramientas de AutoCAD para diagramar los orígenes de luz, desde lámparas Klieg a apliques.

Símbolos de interruptores SPDT y SP3T en el diagrama de circuitos.

Interruptores

AutoCAD puede ayudarlo a diagramar circuitos eléctricos de uno o varios polos.

Símbolos eléctricos para fusible y PTC.

Fusibles

Los fusibles limitan el flujo de corriente para evitar que se produzcan daños en otros componentes. Gracias a AutoCAD, los fusibles son más fáciles de diseñar y diagramar.

Diagrama de circuito electrónico que muestra las conexiones de tierra e IC.

Tomas de tierra

Los circuitos eléctricos debe conectarse a las tomas de tierra para mantener la seguridad. Aprenda a diagramar correctamente las tomas de tierra eléctricas con las herramientas de dibujo de diseño eléctrico de AutoCAD.

Indicadores de cables conectados y no conectados en el diagrama del circuito.

Cables

Los cables son los encargados de conectar los distintos componentes, y AutoCAD le proporciona la capacidad de diseño requerida para especificar sus necesidades.

Símbolos de resistencias de EE. UU. e internacionales en electrónica

Resistencias

AutoCAD le proporciona las herramientas de diseño de plano eléctrico necesarias para diagramar resistencias con el objetivo de reducir el flujo de corriente, ajustar los niveles de señal, dividir voltajes y mucho más.

Símbolos de condensadores polarizados y no polarizados.

Condensadores

Los condensadores almacenan energía potencial y pueden estar polarizados o no polarizados. El conjunto de herramientas AutoCAD Electrical le permite diagramar condensadores correctamente.

Símbolos de fuentes de alimentación de CC y CA en esquemas de circuitos.

Fuentes de alimentación

Existen distintos métodos para alimentar componentes, desde baterías hasta corrientes continuas y alternas. AutoCAD facilita el proceso de planificación y diseño de dibujos eléctricos.

Principales tipos de dibujos eléctricos

Existen cuatro tipos principales de dibujos eléctricos:

Diagramas esquemáticos que representan un dibujo técnico detallado

Diagramas esquemáticos

Un diagrama esquemático es la versión más sencilla de un dibujo eléctrico y tiene como finalidad transmitir la funcionalidad y la conectividad de un circuito mediante líneas y símbolos universales.

 

Renderización de un circuito de control eléctrico

Diagramas de circuito

Se utilizan para representar con mayor precisión la realidad de un sistema eléctrico, en lugar de limitarse a la lógica que lo sustenta. Incluyen detalles sobre cómo se organizan los cables y los componentes y, a menudo, qué colores de cable se utilizan.  

 

Diagrama de circuito que muestra conexiones y componentes detallados

Diagramas pictóricos

Este tipo de plano eléctrico es aún más detallado, ya que utiliza imágenes para representar los componentes e incluye detalles sobre cómo se conectan los cables.

 

Representación visual del diagrama de bloques

Diagramas de bloques

Los diagramas de bloques utilizan bloques y líneas para ilustrar la relación entre los componentes.

 

Hombre trabajando en el taller eléctrico del Centro de tecnología de Autodesk en San Francisco.

¿Quién utiliza el software de dibujo eléctrico?

Muchas profesiones y sectores diferentes utilizan programas de dibujo eléctrico, como AutoCAD, en sus actividades diarias o para el trabajo en proyectos. Los electricistas utilizan planos eléctricos en la instalación y el mantenimiento, tanto durante la planificación como durante la implementación. Los ingenieros eléctricos diseñan sistemas complejos y trabajan para garantizar el cumplimiento de las normativas mediante software de dibujo eléctrico. Los diseñadores de productos a menudo lo utilizan para determinar cómo hacer que algo funcione o para encontrar la forma más eficiente de llevar a cabo una función eléctrica, mientras que los técnicos de electrónica pueden usar ampliamente el software de dibujo eléctrico en la resolución de problemas. 

Empiece a trabajar con las herramientas y los recursos de AutoCAD

Imagen de tutorial que muestra la interfaz y las herramientas del entorno de diseño

Tutorial sobre el entorno de diseño

Conozca las características básicas de la interfaz de AutoCAD y aprenda a abrir sus herramientas básicas.

Ver el vídeo (3:16 min)
Pantalla de ordenador que muestra un esquema técnico o un diagrama eléctrico

Recursos para el dibujo eléctrico

Desde el diseño esquemático básico hasta la administración avanzada de archivos, estos recursos pueden ayudarle a ponerse al día rápidamente para que empiece a gestionar los dibujos de diseño eléctrico.

Acceder a la serie del conjunto de herramientas AutoCAD Electrical (inglés)
Mujeres colaborando y mirando una tablet.

Tutoriales de AutoCAD

Obtenga instrucciones paso a paso sobre cómo diseñar circuitos y cableado, generar informes y llevar a cabo numerosos procesos relacionados con los dibujos eléctricos. 

Saber más

Vea cómo los clientes utilizan el software de dibujo eléctrico
Manos ensamblando placas de circuitos

Transición de AutoCAD LT a AutoCAD

Martz Technologies pasó de AutoCAD LT a AutoCAD (con el conjunto de herramientas Electrical) y consiguió una mayor eficiencia con las funciones adicionales para planos eléctricos.

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AutoCAD hace realidad la máquina de sándwiches de helado

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Diseño de ingeniería en líneas de producción de enlatado

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Recursos para el dibujo eléctrico

Explore las posibilidades del software de dibujo eléctrico de AutoCAD con estas sesiones de aprendizaje, consejos y flujos de trabajo. 

Familiarícese con la interfaz del software de dibujo eléctrico.

Obtenga más información sobre el conjunto de herramientas AutoCAD Electrical, incluidas las mejoras de IA y las funciones específicas para electricistas y diseñadores eléctricos.

En este vídeo bajo demanda de Autodesk University, se exploran las herramientas basadas en inteligencia artificial de AutoCAD para el reconocimiento inteligente de objetos, el análisis predictivo y la colaboración fluida entre los conjuntos de herramientas de AutoCAD.

En esta clase bajo demanda, descubrirá cómo los dibujos y componentes vinculados se actualizan automáticamente, lo que mejora la eficiencia y la calidad del diseño. Aprenda a acceder a bibliotecas de símbolos, crear tipos de dibujo personalizados, vincular componentes y generar informes basados en tipos de dibujo.

Obtenga respuestas a las preguntas más frecuentes sobre las suscripciones y licencias de software de AutoCAD y vea todo lo que puede hacer con el software de dibujo eléctrico de Autodesk.

Descubra cómo mejorar considerablemente el proceso de documentación, ahorrar un 25 % más de tiempo, efectuar auditorías y extraer datos críticos (como listas de materiales e informes de cables) con AutoCAD Electrical.

 

Preguntas frecuentes sobre el software de dibujo eléctrico

¿A qué escala se crean los dibujos eléctricos?

Esto puede variar, pero los planos eléctricos se suelen realizar en la misma escala que los planos de planta asociados, a menudo 1:50.

¿Puedo compartir planos eléctricos con otras personas que no tienen AutoCAD?

Sí, ofrecemos una gama de visores de archivos gratuitos que pueden emplear otros usuarios que no dispongan del mismo software de dibujo eléctrico para ver sus dibujos. Puede encontrar información detallada sobre cómo compartir archivos y colaborar con los miembros del equipo en nuestro tutorial en línea (inglés).

¿Es posible probar el software de dibujo eléctrico de AutoCAD de forma gratuita?

Sí, ofrecemos pruebas gratuitas del software de dibujo eléctrico de AutoCAD para que pueda probarlo sin ningún riesgo.

¿Cuál es la diferencia entre un diagrama esquemático y uno de circuitos?

Un esquema muestra la lógica que subyace a un circuito eléctrico, cómo se conectan los diferentes componentes y el comportamiento del circuito, pero no incluye detalles precisos sobre la distribución física exacta de los cables. Un diagrama de circuito muestra específicamente cómo y dónde se conectan los componentes, incluidos los colores de los cables. El primer tipo de dibujo eléctrico es un plano amplio que se utiliza para el diseño y la resolución de problemas, mientras que el segundo es un documento práctico que se utiliza en el cableado, la instalación y el mantenimiento.

¿Cómo se leen los dibujos eléctricos?

Por lo general, los dibujos eléctricos se leen de izquierda a derecha o de arriba a abajo. Para comprender lo representado, debe familiarizarse con los elementos a los que hace referencia cada uno de los símbolos de componente. También debe identificar en qué dirección fluye la corriente observando las líneas del plano eléctrico.

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