Estado de Design & Make 2026: informe especial sobre construcción industrializada

La adopción va en aumento. La ventaja está en llevarla a mayor escala.

La construcción industrializada permite a los equipos construir más rápido y con mayor previsibilidad. Descubra qué distingue a las organizaciones que están empezando a adoptar estos métodos de las que consiguen aplicarlos a gran escala con éxito.

Qué revela nuestra investigación

70 %

de los encuestados cree que, en el futuro, la construcción industrializada será la forma habitual de trabajar

84 %

de las organizaciones que utilizan la construcción industrializada afirman que esta ha mejorado la calidad de los proyectos terminados

76 %

afirman que los proyectos que emplean métodos de construcción industrializada ofrecen plazos y costes más previsibles que los proyectos tradicionales

La adopción se ha generalizado. La madurez, no tanto.

La madurez digital, la inversión, el tamaño de la empresa y las condiciones regionales condicionan el avance. Las organizaciones más avanzadas en la adopción de la construcción industrializada aplican estos métodos de forma más sistemática y están mejor preparadas para conectar la información, las decisiones y los equipos a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto.

Dos profesionales del sector de la construcción revisan los avances en una planta de construcción industrializada.

La mayor previsibilidad se está convirtiendo en una ventaja competitiva

Los líderes del sector están combinando métodos como la estandarización de productos, el diseño para la fabricación y el ensamblaje (DfMA) y la prefabricación, que pueden acelerar la ejecución y mejorar la previsibilidad de los costes, la coherencia del diseño y la calidad. En conjunto, estas mejoras ayudan a las organizaciones a afrontar plazos ajustados, cadenas de suministro complejas, limitaciones de mano de obra y expectativas cada vez mayores de los promotores, y convierten la mayor previsibilidad en una ventaja competitiva.

Un equipo de construcción guía los paneles de pared prefabricados hasta su posición en una obra industrializada.

Para ampliar la adopción, hacen falta las capacidades adecuadas

Las organizaciones más avanzadas en la adopción de la construcción industrializada abordan de forma conjunta, en lugar de por separado, las carencias en las competencias del personal, la preparación de los proveedores, los flujos de trabajo digitales y la capacidad de producción. Para las organizaciones que aún están explorando estos métodos, identificar qué capacidades deben priorizar es un primer paso fundamental para ampliar su adopción.

¿Quiere aprovechar todo el potencial de la construcción industrializada? Descargue hoy mismo el informe especial.

Descargue Estado de Design & Make 2026: informe especial sobre construcción industrializada de Autodesk para descubrir cómo las organizaciones están mejorando la rapidez de ejecución, la previsibilidad, la calidad y la entrega de los proyectos, y qué capacidades pueden ayudar a reducir las brechas de madurez y ampliar estos avances.