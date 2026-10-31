Los líderes del sector están combinando métodos como la estandarización de productos, el diseño para la fabricación y el ensamblaje (DfMA) y la prefabricación, que pueden acelerar la ejecución y mejorar la previsibilidad de los costes, la coherencia del diseño y la calidad. En conjunto, estas mejoras ayudan a las organizaciones a afrontar plazos ajustados, cadenas de suministro complejas, limitaciones de mano de obra y expectativas cada vez mayores de los promotores, y convierten la mayor previsibilidad en una ventaja competitiva.