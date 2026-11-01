Términos y condiciones de la promoción de AutoCAD

El descuento por tiempo limitado de AutoCAD IST está disponible desde el 2 de noviembre de 2026 hasta el 15 de diciembre de 2026. Esta oferta está disponible para clientes de pequeñas empresas aptos en Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Latinoamérica, Reino Unido, Unión Europea, Bélgica, Alemania, Francia, Italia, España, Países Bajos, Portugal, Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Polonia, República Checa, Hungría, Turquía, Suiza, Emiratos Árabes Unidos, Israel, Omán, Egipto, Arabia Saudita, ASEAN, Australia, Nueva Zelanda, Singapur y Sudáfrica. Esta oferta no se puede combinar con otras ofertas o promociones, y se considerará nula allí donde la ley la prohíba o restrinja. El descuento se reflejará automáticamente en el carro cuando la compra se realice en la Tienda de Autodesk.

Esta oferta está limitada a un máximo de dos (2) puestos nuevos de una suscripción de 1 o 3 años a AutoCAD IST por cliente y un código promocional por cliente. Esta oferta no se puede usar para renovaciones de suscripciones, complementos de suscripciones existentes o para productos adquiridos anteriormente. Los clientes del sector gubernamental y educativo no pueden optar a esta promoción.

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