Infraestructura pública, el camino del dato

Herramientas BIM integradas, como Revit, AutoCAD y Civil 3D
Herramientas de CAD/CAM profesionales añadidas a Inventor y AutoCAD
Herramientas para la creación de contenido de entretenimiento, como 3ds Max y Maya
¿Cuánto del dato que se crea al planificar, diseñar y construir llega realmente a quien gestiona el activo durante décadas?
Ese es el punto de partida de este foro.
Durante una mañana, reuniremos a profesionales del sector público para compartir experiencias y debatir cómo conseguir que la información acompañe al activo durante todo su ciclo de vida: planificar, diseñar, construir, operar, mantener y renovar.
Un formato reducido, pensado para conversar, contrastar experiencias y descubrir qué es posible hacer hoy.
09:30 — Acreditación y café de bienvenida
Networking
10:00 — Apertura: la Administración hoy
Presentación institucional
10:30 — El arte de lo posible: aplicaciones reales
CDE, entrega de información y gestión de activos
11:15 — Pausa café
11:30 — Mesa redonda: gestionar con menos
Conversación con profesionales del sector público
12:15 — Conclusiones
13:00 — Networking y cóctel
14:00 — Fin del foro
DATO - ¿Qué información del proyecto llega realmente a quien gestiona el activo?
DECISIÓN - ¿Qué decisiones de mantenimiento o inversión podríamos tomar mejor con datos?
FRENO - ¿Qué dificulta más conectar proyecto y operación: los pliegos, los sistemas, las personas o el presupuesto?
IA - ¿Qué aplicaciones de IA podemos utilizar ya y qué necesitamos garantizar antes en seguridad y soberanía del dato?
Jueves, 19 de noviembre de 2026 · 9:30–14:00 h
Hotel Indigo, Barcelona
Gran Via de les Corts Catalanes, 322, Sants-Montjuïc, 08004 Barcelona
Un foro ejecutivo para compartir experiencias y mejorar la gestión de los activos públicos durante todo su ciclo de vida.
Una mañana para compartir experiencias, descubrir nuevas posibilidades y hablar de cómo conseguir que el dato acompañe al activo durante todo su ciclo de vida.
Aforo limitado a 30 profesionales del sector público.