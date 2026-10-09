foro ejecutivo para el sector público

Infraestructura pública, el camino del dato

19 de noviembre de 2026 · 9:30–14:00 h

Lugar: Hotel Indigo Barcelona, Plaza España

Gran Via de les Corts Catalanes, 322, Sants-Montjuïc, 08004 Barcelona

Del proyecto al activo

Una mañana para hablar de lo que pasa con el dato cuando termina el proyecto

 

¿Cuánto del dato que se crea al planificar, diseñar y construir llega realmente a quien gestiona el activo durante décadas?

Ese es el punto de partida de este foro.

 

Durante una mañana, reuniremos a profesionales del sector público para compartir experiencias y debatir cómo conseguir que la información acompañe al activo durante todo su ciclo de vida: planificar, diseñar, construir, operar, mantener y renovar.

Un formato reducido, pensado para conversar, contrastar experiencias y descubrir qué es posible hacer hoy.

 

 

asistentes en el evento

Agenda

09:30 — Acreditación y café de bienvenida
Networking

10:00 — Apertura: la Administración hoy
Presentación institucional

10:30 — El arte de lo posible: aplicaciones reales
CDE, entrega de información y gestión de activos 

11:15 — Pausa café

11:30 — Mesa redonda: gestionar con menos
Conversación con profesionales del sector público

12:15 — Conclusiones

13:00 — Networking y cóctel

14:00 — Fin del foro

Las preguntas que queremos poner sobre la mesa

Una conversación abierta entre profesionales del sector público

 

DATO - ¿Qué información del proyecto llega realmente a quien gestiona el activo?

DECISIÓN - ¿Qué decisiones de mantenimiento o inversión podríamos tomar mejor con datos?

FRENO - ¿Qué dificulta más conectar proyecto y operación: los pliegos, los sistemas, las personas o el presupuesto?

IA - ¿Qué aplicaciones de IA podemos utilizar ya y qué necesitamos garantizar antes en seguridad y soberanía del dato?

 

Información del evento

Cuándo

Jueves, 19 de noviembre de 2026 · 9:30–14:00 h

 

Dónde

Hotel Indigo, Barcelona

Gran Via de les Corts Catalanes, 322, Sants-Montjuïc, 08004 Barcelona

Cómo llegar al evento

Cómo

Un foro ejecutivo para compartir experiencias y mejorar la gestión de los activos públicos durante todo su ciclo de vida.

 

Nos vemos el 19 de noviembre en Barcelona

 

Una mañana para compartir experiencias, descubrir nuevas posibilidades y hablar de cómo conseguir que el dato acompañe al activo durante todo su ciclo de vida.

 

Aforo limitado a 30 profesionales del sector público.

 

 