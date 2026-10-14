Herramientas de desarrollo de videojuegos

Herramientas BIM integradas, como Revit, AutoCAD y Civil 3D
Herramientas de CAD/CAM profesionales añadidas a Inventor y AutoCAD
Herramientas para la creación de contenido de entretenimiento, como 3ds Max y Maya
Los mejores videojuegos se crean cuidando los detalles. Cómo se mueve un personaje. Cómo incide la luz sobre un edificio. Cómo una animación da vida a un momento. Para acertar con todos esos detalles, hacen falta herramientas a la altura de su visión, y para eso están diseñadas las herramientas de Autodesk.
Los grandes personajes no solo se crean. Se sienten. Maya ofrece a los artistas el control necesario para dar forma a cada interpretación, desde expresiones sutiles hasta acciones impactantes.
Imagen por gentileza de Alexei Oupornikov
Convierta sus ideas iniciales en algo real con Flow Studio. Cree personajes y elementos a partir de indicaciones, pruebe movimientos con captura de movimiento mediante IA o exporte el resultado para tener un control total.
Cree mundos tan detallados que los jugadores se detengan a contemplarlos. 3ds Max le ofrece la precisión de modelado necesaria para crear entornos que mantengan todo su nivel de detalle desde cualquier ángulo.
Imagen por gentileza de Brice Sabine-Manier
— Anil Glendinning, cofundador y director creativo de Friday Sundae
—Sam Wickert, fundador y director de SOKRISPYMEDIA
CAPCOM
Descubra cómo CAPCOM utilizó Maya como base creativa y técnica para crear las criaturas y los personajes, así como los flujos de trabajo de animación de Monster Hunter Wilds.
Imagen por gentileza de Capcom
ea
Descubra cómo EA utiliza Bifrost for Maya para crear deformaciones de personajes configurables y de alta calidad en sus títulos deportivos.
Imagen por gentileza de EA SPORTS
SoKrispyMedia
Descubra cómo SOKRISPYMEDIA está convirtiendo una serie de vídeos virales en un videojuego jugable, utilizando Flow Studio para la previsualización y un flujo de trabajo de Maya a Unreal MetaHuman diseñado para equipos pequeños.
Imagen por gentileza de SOKRISPYMEDIA
Creación de personajes
Imagen por gentileza de Mohamed Hasan
Exploración de conceptos
CREACIÓN DE MUNDOS
Imagen por gentileza de Pengzhen Zhang
SOLUCIÓN TODO EN UNO
Imagen por gentileza de Jacob Deldin Rich
Cambie fácilmente de una aplicación a otra y agilice el intercambio de datos gracias a la compatibilidad con los principales formatos de archivo del sector, incluida la integración con FBX y OpenUSD.
Le ayudamos a alcanzar el éxito creativo. Hable con un experto de Autodesk para descubrir las herramientas y los flujos de trabajo ideales para su próximo gran lanzamiento.
Imagen por gentileza de Eugenia Mikhaleva
Las principales herramientas de Autodesk utilizadas en el desarrollo de videojuegos son Maya, 3ds Max y Flow Studio. Maya se utiliza para la creación de personajes, el rigging y la animación. 3ds Max se utiliza para el modelado, la creación de entornos y la creación de mundos. Flow Studio permite crear prototipos, realizar previsualizaciones y llevar a cabo flujos de trabajo de captura de movimiento mediante IA.
Sí, Maya se conecta a Unreal Engine mediante Unreal Live Link, lo que permite a los artistas transmitir datos de animación en tiempo real y ver las actualizaciones directamente en el motor sin tener que exportar archivos manualmente.
Maya y 3ds Max también son compatibles con flujos de trabajo basados en FBX y DEU, lo que facilita el intercambio de recursos entre motores de videojuegos. Los recursos creados en Flow Studio pueden exportarse directamente a Maya y Unreal Engine, o a otras herramientas CCD mediante DEU.
Las herramientas de Autodesk permiten realizar una amplia variedad de tareas de desarrollo de videojuegos, como modelado 3D, animación 3D, rigging, captura de movimiento, creación de entornos 3D y producción de recursos para videojuegos.