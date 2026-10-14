Herramientas de desarrollo de videojuegos

Para equipos que no se ponen límites

Cree personajes y mundos de calidad AAA con herramientas de modelado y animación diseñadas para cuidar hasta el último detalle.

Imagen por gentileza de Sacha Gaffney

Guerrero
Imagen por gentileza de Mauro Bonu

Herramientas a la altura de su visión

Los mejores videojuegos se crean cuidando los detalles. Cómo se mueve un personaje. Cómo incide la luz sobre un edificio. Cómo una animación da vida a un momento. Para acertar con todos esos detalles, hacen falta herramientas a la altura de su visión, y para eso están diseñadas las herramientas de Autodesk.

  • Maya: cree, prepare y anime personajes verosímiles con potentes herramientas de animación.
  • 3ds Max: cree mundos en los que los jugadores puedan perderse con herramientas de modelado de gran precisión.
  • Flow Studio: explore conceptos rápidamente con herramientas de IA para crear recursos y capturar movimiento.

Cada movimiento. Cada detalle. Tal como lo imaginó.

Cree personajes que hagan sentir a los jugadores

Los grandes personajes no solo se crean. Se sienten. Maya ofrece a los artistas el control necesario para dar forma a cada interpretación, desde expresiones sutiles hasta acciones impactantes.

 

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Imagen por gentileza de Alexei Oupornikov

Pase del "¿Y si…?" al "¡Eso es!"

Convierta sus ideas iniciales en algo real con Flow Studio. Cree personajes y elementos a partir de indicaciones, pruebe movimientos con captura de movimiento mediante IA o exporte el resultado para tener un control total.

 

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Cree mundos que rivalicen con la realidad

Cree mundos tan detallados que los jugadores se detengan a contemplarlos. 3ds Max le ofrece la precisión de modelado necesaria para crear entornos que mantengan todo su nivel de detalle desde cualquier ángulo.

 

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Imagen por gentileza de Brice Sabine-Manier

Estudios reales. Juegos reales. Resultados reales.

Personajes luchando contra un monstruo en un campo

CAPCOM

Creación de las complejas criaturas de Monster Hunter Wilds

Descubra cómo CAPCOM utilizó Maya como base creativa y técnica para crear las criaturas y los personajes, así como los flujos de trabajo de animación de Monster Hunter Wilds.

 

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Imagen por gentileza de Capcom

Jugador de fútbol con rigging

ea

Escalado de la deformación y el rigging de personajes para EA

Descubra cómo EA utiliza Bifrost for Maya para crear deformaciones de personajes configurables y de alta calidad en sus títulos deportivos.

 

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Imagen por gentileza de EA SPORTS

hombre con un arma

SoKrispyMedia

Del vídeo viral al videojuego jugable: Building Chalk Warfare

Descubra cómo SOKRISPYMEDIA está convirtiendo una serie de vídeos virales en un videojuego jugable, utilizando Flow Studio para la previsualización y un flujo de trabajo de Maya a Unreal MetaHuman diseñado para equipos pequeños.

 

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Imagen por gentileza de SOKRISPYMEDIA

Herramientas de Autodesk para el desarrollo de videojuegos

robot con un arma

Creación de personajes

Maya

  • Cree personajes realistas con herramientas avanzadas de animación y rigging.
  • Adapte Maya a su flujo de trabajo con funciones avanzadas de scripting, personalización y extensibilidad mediante complementos.
  • Transmita animaciones de Maya a Unreal Engine en tiempo real con Unreal Live Link.

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Imagen por gentileza de Mohamed Hasan

Guerrero con dos espadas

Exploración de conceptos

Flow Studio

  • Cree personajes y elementos 3D editables a partir de indicaciones de texto o imágenes con modelos de IA de última generación.
  • Configure automáticamente el rig de sus personajes para la animación y dé vida a sus interpretaciones con captura de movimiento mediante IA, o expórtelos a sus herramientas 3D para tener un control total.

 

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Mujer a lomos de un animal acercándose a un castillo

CREACIÓN DE MUNDOS

3ds Max

  • Cree mundos, elementos y entornos detallados con potentes herramientas de modelado diseñadas para ofrecer la máxima precisión.
  • Refine y modifique libremente sus recursos con herramientas de modelado no destructivo.

 

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Imagen por gentileza de Pengzhen Zhang

SOLUCIÓN TODO EN UNO

M&E Collection

  • Acceda a Maya, 3ds Max, Flow Studio y mucho más con una única suscripción.
  • Genere y dirija multitudes fácilmente con acceso exclusivo a Golaem.
  • Amplíe las funciones de renderización con cinco suscripciones de Arnold. 

 

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Imagen por gentileza de Jacob Deldin Rich

Personaje de Punk Steam
Imagen por gentileza de Sacha Pedezert

Mueva los recursos con la misma libertad que sus ideas

Cambie fácilmente de una aplicación a otra y agilice el intercambio de datos gracias a la compatibilidad con los principales formatos de archivo del sector, incluida la integración con FBX y OpenUSD.

Encuentre las herramientas adecuadas para su próximo videojuego

Le ayudamos a alcanzar el éxito creativo. Hable con un experto de Autodesk para descubrir las herramientas y los flujos de trabajo ideales para su próximo gran lanzamiento.

Imagen por gentileza de Eugenia Mikhaleva

Preguntas frecuentes

¿Qué herramientas de Autodesk se utilizan en el desarrollo de videojuegos?

Las principales herramientas de Autodesk utilizadas en el desarrollo de videojuegos son Maya, 3ds Max y Flow Studio. Maya se utiliza para la creación de personajes, el rigging y la animación. 3ds Max se utiliza para el modelado, la creación de entornos y la creación de mundos. Flow Studio permite crear prototipos, realizar previsualizaciones y llevar a cabo flujos de trabajo de captura de movimiento mediante IA.

¿Funcionan las herramientas de Autodesk con Unreal Engine, Unity y otros motores de videojuegos?

Sí, Maya se conecta a Unreal Engine mediante Unreal Live Link, lo que permite a los artistas transmitir datos de animación en tiempo real y ver las actualizaciones directamente en el motor sin tener que exportar archivos manualmente.

 

Maya y 3ds Max también son compatibles con flujos de trabajo basados en FBX y DEU, lo que facilita el intercambio de recursos entre motores de videojuegos. Los recursos creados en Flow Studio pueden exportarse directamente a Maya y Unreal Engine, o a otras herramientas CCD mediante DEU.

¿Qué tareas de desarrollo de videojuegos puede realizar el software de Autodesk?

Las herramientas de Autodesk permiten realizar una amplia variedad de tareas de desarrollo de videojuegos, como modelado 3D, animación 3D, rigging, captura de movimiento, creación de entornos 3D y producción de recursos para videojuegos.