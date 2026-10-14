Herramientas de desarrollo de videojuegos

Los mejores videojuegos se crean cuidando los detalles. Cómo se mueve un personaje. Cómo incide la luz sobre un edificio. Cómo una animación da vida a un momento. Para acertar con todos esos detalles, hacen falta herramientas a la altura de su visión, y para eso están diseñadas las herramientas de Autodesk.

Maya: cree, prepare y anime personajes verosímiles con potentes herramientas de animación.

cree, prepare y anime personajes verosímiles con potentes herramientas de animación. 3ds Max: cree mundos en los que los jugadores puedan perderse con herramientas de modelado de gran precisión.

cree mundos en los que los jugadores puedan perderse con herramientas de modelado de gran precisión. Flow Studio: explore conceptos rápidamente con herramientas de IA para crear recursos y capturar movimiento.