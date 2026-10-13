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Tanto si su empresa de servicios públicos está creando una base de datos como si avanza hacia operaciones conectadas y predictivas, este libro electrónico proporciona un marco práctico para comprender cuál es su situación actual y qué se necesita para seguir avanzando.
La mayoría de las empresas de servicios públicos de agua disponen de más datos de los que pueden utilizar, ya que se encuentran en sistemas desconectados durante la planificación, las operaciones y el mantenimiento. Conocer el nivel de madurez digital de su organización proporciona a los responsables una visión clara de dónde se encuentran las carencias tecnológicas, lo que ofrece una hoja de ruta para:
En la fase inicial, los sistemas, los datos y los flujos de trabajo siguen estando desconectados, lo que limita la visibilidad y la coordinación. Las empresas de servicios públicos se centran en digitalizar registros, estructurar datos y estandarizar flujos de trabajo, lo que establece una base fiable para unas operaciones más coherentes y una futura integración.
En esta fase emergente, las herramientas digitales mejoran la información dentro de los equipos, pero los sistemas permanecen aislados. Las empresas de servicios públicos se centran en mejorar la calidad de los datos y estandarizar los flujos de trabajo, lo que permite un análisis más fiable, una mejor coordinación y una toma de decisiones más coherente.
En la fase integrada, los sistemas y los datos se conectan entre los equipos, lo que crea una visibilidad compartida del rendimiento de la red. Las empresas de servicios públicos pueden armonizar las decisiones, evaluar los escenarios más rápidamente y mejorar la coordinación, lo que se traduce en operaciones más eficientes y mejores resultados en los proyectos.
En la fase inteligente, las empresas de servicios públicos utilizan el análisis predictivo y el modelado avanzado para respaldar la toma de decisiones. Los datos integrados proporcionan información más detallada sobre el rendimiento del sistema, los riesgos y las condiciones futuras.
Esto permite a los equipos anticipar problemas, priorizar el mantenimiento de forma más eficaz, reducir costes y disminuir las averías imprevistas.
En la fase adaptativa, las empresas de servicios operan en entornos altamente conectados en los que los sistemas aprenden y mejoran continuamente. Los gemelos digitales, la información habilitada por IA y los flujos de trabajo automatizados facilitan el conocimiento y la respuesta en tiempo real.
Las empresas de servicios públicos pueden optimizar el rendimiento, mejorar la fiabilidad del servicio y responder con mayor rapidez a las condiciones cambiantes.
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El modelado de redes hidráulicas en tiempo real está ayudando a SA Water a mejorar la visibilidad del sistema y a tomar decisiones más rápidas y fundamentadas, lo que fortalece el conocimiento operativo y el rendimiento diario de la red.
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Vea cómo utilizan los datos las empresas de servicios públicos para mejorar la toma de decisiones, reducir los riesgos y crear sistemas de agua más resistentes y eficientes.
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