INFRAESTRUCTURAS HÍDRICAS DE AUTODESK

Impulse la madurez digital de su empresa de servicios públicos de agua

El envejecimiento de las infraestructuras, la volatilidad climática y las limitaciones de personal están ejerciendo presión sobre las empresas de suministro. Su capacidad de respuesta depende de la eficacia con la que sus datos, sistemas y equipos trabajen en conjunto.

Libro electrónico sobre la madurez digital de Autodesk para las empresas de servicios públicos de agua

Libro electrónico: Comprenda el camino hacia la madurez digital

Tanto si su empresa de servicios públicos está creando una base de datos como si avanza hacia operaciones conectadas y predictivas, este libro electrónico proporciona un marco práctico para comprender cuál es su situación actual y qué se necesita para seguir avanzando.

Modelado hidráulico avanzado de gemelos digitales con datos en tiempo real

Por qué la madurez digital es importante para las empresas de servicios públicos

La mayoría de las empresas de servicios públicos de agua disponen de más datos de los que pueden utilizar, ya que se encuentran en sistemas desconectados durante la planificación, las operaciones y el mantenimiento. Conocer el nivel de madurez digital de su organización proporciona a los responsables una visión clara de dónde se encuentran las carencias tecnológicas, lo que ofrece una hoja de ruta para:

  • Conectar los datos en todo el ciclo de vida de los elementos para tomar decisiones más fundamentadas.
  • Reforzar la resiliencia frente a los fenómenos climáticos, el envejecimiento de los activos y las interrupciones de los servicios.
  • Evitar los errores de los elementos antes de que afecten a la fiabilidad del servicio.
  • Reducir el riesgo operativo y el coste de las intervenciones no planificadas.

Ruta de cinco etapas hacia sistemas de agua más inteligentes
Soluciones en la nube de Info360: inspección por CCTV

Creación de una base digital

En la fase inicial, los sistemas, los datos y los flujos de trabajo siguen estando desconectados, lo que limita la visibilidad y la coordinación. Las empresas de servicios públicos se centran en digitalizar registros, estructurar datos y estandarizar flujos de trabajo, lo que establece una base fiable para unas operaciones más coherentes y una futura integración.

Operaciones de plantas de tratamiento de aguas

Flujos de trabajo digitales emergentes

En esta fase emergente, las herramientas digitales mejoran la información dentro de los equipos, pero los sistemas permanecen aislados. Las empresas de servicios públicos se centran en mejorar la calidad de los datos y estandarizar los flujos de trabajo, lo que permite un análisis más fiable, una mejor coordinación y una toma de decisiones más coherente.

Soluciones en la nube de Info360

Equipos conectados, entornos de datos integrados

En la fase integrada, los sistemas y los datos se conectan entre los equipos, lo que crea una visibilidad compartida del rendimiento de la red. Las empresas de servicios públicos pueden armonizar las decisiones, evaluar los escenarios más rápidamente y mejorar la coordinación, lo que se traduce en operaciones más eficientes y mejores resultados en los proyectos.

Equipo de campo de operaciones acuáticas

Conocimientos predictivos, toma de decisiones inteligentes

En la fase inteligente, las empresas de servicios públicos utilizan el análisis predictivo y el modelado avanzado para respaldar la toma de decisiones. Los datos integrados proporcionan información más detallada sobre el rendimiento del sistema, los riesgos y las condiciones futuras.

 

Esto permite a los equipos anticipar problemas, priorizar el mantenimiento de forma más eficaz, reducir costes y disminuir las averías imprevistas.

Superposición de distribución de agua de Autodesk

Operaciones acuáticas adaptativas asistidas por IA

En la fase adaptativa, las empresas de servicios operan en entornos altamente conectados en los que los sistemas aprenden y mejoran continuamente. Los gemelos digitales, la información habilitada por IA y los flujos de trabajo automatizados facilitan el conocimiento y la respuesta en tiempo real.

 

Las empresas de servicios públicos pueden optimizar el rendimiento, mejorar la fiabilidad del servicio y responder con mayor rapidez a las condiciones cambiantes.

Vea en qué punto se encuentra su empresa de servicio público hoy mismo

¿Todo listo para evaluar las capacidades digitales actuales de su organización e identificar oportunidades para progresar en su planificación? Póngase en contacto con un experto de Autodesk hoy mismo.

Ejemplos reales de innovación digital en materia de agua

SA Water utiliza el software de Autodesk

Información de red en tiempo real

El modelado de redes hidráulicas en tiempo real está ayudando a SA Water a mejorar la visibilidad del sistema y a tomar decisiones más rápidas y fundamentadas, lo que fortalece el conocimiento operativo y el rendimiento diario de la red.

 

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Aguas de Alicante utiliza las soluciones de Autodesk InfoWorks

Planificación basada en datos

A través de su estrategia de gemelos digitales, Aguas de Alicante conecta los datos de infraestructura y los modelos hidráulicos para evaluar escenarios, comparar resultados y mejorar la planificación en toda su red de agua.

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Gestión de recursos de alcantarillado

Planificación de activos más inteligente

OC San refuerza la resiliencia de los sistemas de agua residuales mediante la gestión de elementos basada en la nube, lo que mejora la colaboración, el rendimiento a largo plazo del sistema y la fiabilidad de la planificación de inversiones.

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Explore más sobre innovación en materia de agua

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Autodesk AI en el agua

IA en la gestión de aguas

Descubra cómo la inteligencia artificial y los análisis avanzados ayudan a las empresas de servicios públicos a mejorar las previsiones, optimizar las operaciones y reforzar la toma de decisiones.

 

Lea el libro electrónico
Libro electrónico sobre gemelos digitales para el agua de Autodesk

Gemelos digitales para el agua

Explore cómo los gemelos digitales conectan los datos, los modelos y los sistemas operativos para proporcionar información más detallada sobre el rendimiento de la red y la planificación de infraestructuras.

Lea el libro electrónico
Portada del informe sobre el agua en el estado de Design & Make de Autodesk

El agua en el punto de mira

Vea cómo utilizan los datos las empresas de servicios públicos para mejorar la toma de decisiones, reducir los riesgos y crear sistemas de agua más resistentes y eficientes.

Lea el libro electrónico

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