En la fase inteligente, las empresas de servicios públicos utilizan el análisis predictivo y el modelado avanzado para respaldar la toma de decisiones. Los datos integrados proporcionan información más detallada sobre el rendimiento del sistema, los riesgos y las condiciones futuras.

Esto permite a los equipos anticipar problemas, priorizar el mantenimiento de forma más eficaz, reducir costes y disminuir las averías imprevistas.