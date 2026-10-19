15:00 h — Café de bienvenida

Comienza la jornada conectando con otros profesionales del sector.

15:30 h — Bienvenida e introducción

Conoce los objetivos del evento y los principales retos de la transformación digital.

15:35 h — Autodesk Forma: presente y futuro

Descubre cómo la tecnología cloud facilita la colaboración y la gestión de proyectos.

16:15 h — Casos de éxito

Conoce experiencias reales y buenas prácticas de innovación digital.

17:00 h — Debate

Comparte ideas y reflexiona sobre el futuro del sector.

17:30 h — Cóctel y networking

Intercambia experiencias y amplía tu red de contactos profesionales.

19:00 h — Clausura

Cierre de la jornada.