Herramientas BIM integradas, como Revit, AutoCAD y Civil 3D
Herramientas de CAD/CAM profesionales añadidas a Inventor y AutoCAD
Herramientas para la creación de contenido de entretenimiento, como 3ds Max y Maya
Únete al Autodesk Cloud Day Madrid, un encuentro dirigido a profesionales y empresas de arquitectura, ingeniería y construcción que quieren descubrir nuevas formas de trabajar, colaborar y gestionar sus proyectos.
Conoce cómo las soluciones cloud de Autodesk están transformando el sector, descubre experiencias reales y comparte ideas con otros profesionales que impulsan la innovación.
15:00 h — Café de bienvenida
Comienza la jornada conectando con otros profesionales del sector.
15:30 h — Bienvenida e introducción
Conoce los objetivos del evento y los principales retos de la transformación digital.
15:35 h — Autodesk Forma: presente y futuro
Descubre cómo la tecnología cloud facilita la colaboración y la gestión de proyectos.
16:15 h — Casos de éxito
Conoce experiencias reales y buenas prácticas de innovación digital.
17:00 h — Debate
Comparte ideas y reflexiona sobre el futuro del sector.
17:30 h — Cóctel y networking
Intercambia experiencias y amplía tu red de contactos profesionales.
19:00 h — Clausura
Cierre de la jornada.
25 de noviembre de 2026
15:00 - 19:00 h
Una tarde de innovación, intercambio de ideas y networking con profesionales del sector
Descubre nuevas formas de colaborar, comparte experiencias con otros profesionales y explora cómo las soluciones de Autodesk pueden ayudarte a impulsar tus proyectos.
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