evento presencial

Cloud Day Madrid 2026

25 de noviembre · 15:00–19:00 h

The Palace, Madrid

Conecta tus proyectos con el futuro

Descubre cómo impulsar la productividad y transformar tus proyectos

 

Únete al Autodesk Cloud Day Madrid, un encuentro dirigido a profesionales y empresas de arquitectura, ingeniería y construcción que quieren descubrir nuevas formas de trabajar, colaborar y gestionar sus proyectos.

 

Conoce cómo las soluciones cloud de Autodesk están transformando el sector, descubre experiencias reales y comparte ideas con otros profesionales que impulsan la innovación.

 

Dois trabalhadores num estaleiro de obras olhando para um tablet

Agenda del evento

15:00 h — Café de bienvenida
Comienza la jornada conectando con otros profesionales del sector.

15:30 h — Bienvenida e introducción
Conoce los objetivos del evento y los principales retos de la transformación digital.

15:35 h — Autodesk Forma: presente y futuro
Descubre cómo la tecnología cloud facilita la colaboración y la gestión de proyectos.

16:15 h — Casos de éxito
Conoce experiencias reales y buenas prácticas de innovación digital.

17:00 h — Debate
Comparte ideas y reflexiona sobre el futuro del sector.

17:30 h — Cóctel y networking
Intercambia experiencias y amplía tu red de contactos profesionales.

19:00 h — Clausura
Cierre de la jornada.

Información sobre el evento

Cuándo

25 de noviembre de 2026

15:00 - 19:00 h

 

Dónde

The Palace Hotel, Madrid

Plaza de las Cortes, 7 · 28014 Madrid

 

CÓMO LLEGAR

Cómo

Una tarde de innovación, intercambio de ideas y networking con profesionales del sector

 

Da el siguiente paso en la transformación digital

 

Descubre nuevas formas de colaborar, comparte experiencias con otros profesionales y explora cómo las soluciones de Autodesk pueden ayudarte a impulsar tus proyectos.

 

Reserva tu plaza para el Autodesk Cloud Day Madrid. Completa el formulario y recibirás un correo electrónico de confirmación.

 