Autodesk InfoWorks WS Pro gør det lettere at udføre masterplaner, designe netværk (rør, pumper, tanke), simulere handlinger med stor nøjagtighed (kontrol med pumpe/ventil, skylning, vandkvalitet, katastrofeberedskab, lækageidentifikation) og vurdere netværkets modstandsdygtighed på en nem måde (analyse af kritiske faktorer for både rør og ventiler). Flere brugere kan få adgang til, redigere og køre det samme netværk samtidig ved at bruge flag til at spore ændringer.