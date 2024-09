Få en gratis prøveversion af ethvert af programmerne – du kan prøve flere produkter på samme tid – inkluderet i Product Design & Manufacturing Collection. Anvend en internetforbindelse på mindst 10 Mbps, og sørg for, at der er tilstrækkelig plads på din harddisk, da prøveversioner typisk er store filer. Hent prøveversionerne én ad gangen, og genstart derefter din computer for at komme i gang. Hvis du har brug for hjælp til afprøvning af produkterne i kollektionen, skal du følge vores trinvise vejledning til overførsel og installation.