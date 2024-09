Was ist Autodesk Fusion?

Wenn Sie das Abonnement online über Autodesk erworben haben, wird es automatisch verlängert, solange Ihre Zahlungsinformationen auf dem neuesten Stand sind und die automatische Verlängerung in Ihrem Konto bei Autodesk Account aktiviert bleibt. Wenn Sie ein nicht verlängerbares Abonnement besitzen, werden Verlängerungserinnerungen vor dem Ablaufdatum per E-Mail an Ihren Vertragsmanager gesendet. Verlängern Sie bei dem Fachhändler, der in Ihrer Verlängerungsbenachrichtigung angegeben ist, oder nutzen Sie die Fachhändler-Suche von Autodesk. Wenn Sie Ihr Abonnement vor Ablauf verlängern, erhalten Sie zum Dank einen Sonderpreis für die Verlängerung – in der Regel 10 % weniger, als ein neues Abonnement kosten würde.