Während andere 3D-Druckverfahren Variationen in ihren Schichten erzeugen, was zu rauen Oberflächen führt, verfügt die Stereolithografie über Isotropie bzw. Gleichmäßigkeit zwischen den Schichten. Das ist auf die Art und Weise zurückzuführen, wie sich neue Schichten mit den ausgehärteten Schichten verbinden. Diese Gleichmäßigkeit führt zu minimalen Abweichungen zwischen den Schichten und macht SLA zu einem der wenigen einstufigen additiven Fertigungsverfahren, was weniger Bereinigungs- oder Polieraufwand nach der Herstellung bedeutet.