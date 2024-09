Beim Reverse Engineering von Maschinenteilen und größeren Baugruppen werden 3D-Bilder dieser Teile aufgenommen und in eine Reverse-Engineering-Software (z. B. Autodesk ReCap Pro) oder als editierbare 3D-CAD-Modelle importiert.

Dies ist ein beliebtes Verfahren zur Nachbildung oder Verbesserung älterer Bauteile mit veralteten Bauplänen oder für die gar keine Baupläne verfügbar sind. Konstrukteure können ein Produkt dann rekonstruieren oder verbessern. Zum Beispiel können sie es leichtgewichtiger machen; Merkmale und Benutzerfreundlichkeit verbessern; effizientere Fertigungsverfahren und eine effizientere Verarbeitung am Ende der Lebensdauer anwenden; die Interoperabilität erhöhen; und Leistungsmetriken wie Stärke, Haltbarkeit, Kosteneffizienz usw. steigern.



Viele Branchen profitieren von rechtlich und ethisch einwandfreiem Reverse Engineering. In der Entwicklung der Luft- und Raumfahrtbranche und der Automobilbranche (Englisch) wird dieses Verfahren in zahlreichen Varianten angewandt. Beispielsweise werden ältere Komponenten aerodynamischer gestaltet, es werden Ersatzteile für nicht mehr produzierte Bauteile hergestellt und die physischen Modelle werden digitalisiert. In der Biomedizintechnik ist das Reverse Engineering unverzichtbar für die Herstellung von Implantaten und Prothesen, chirurgischen Instrumenten und anatomischen Modellen. Bei der Entwicklung und Konstruktion von Konsumgütern wird das Reverse Engineering besonders häufig angewandt. Im Möbel- und im Schmuckdesign werden mithilfe des Reverse Engineerings Formen, Repliken und Zusatzelemente wie Ornamente und Verzierungen hergestellt.