Punktwolken werden auf der Grundlage von Daten erstellt. Diese Daten werden mit 3D-Scantechnologien wie LIDAR (Light Detection and Ranging) oder Structured Light Scanning (Scannen von strukturiertem Licht) erfasst. LIDAR-Systeme senden Laserstrahlen in einem Raum aus und messen die Zeit, die benötigt wird, um die Strahlen zu reflektieren. Diese Informationen können zum Erstellen einer Punktwolke dienen, die die Strukturen und Oberflächen in dem gescannten Bereich genau abbildet.

Aus Punktwolken erstellte 3D-Modelle weisen eine hohe Genauigkeit aus und sind darum für viele Branchen ein nützliches Werkzeug. In der Architektur unterstützen Punktwolken die Erfassung der aktuellen Bedingungen und des Layouts eines Gebäudes, während Messdaten für Bau- und Sanierungsprojekte von entscheidender Bedeutung sind. In der Fertigungsindustrie ermöglichen 3D-Modelle auf der Grundlage von Punktwolken die Feinabstimmung von Produkten und die Produktion in der passenden Größenordnung.