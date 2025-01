Was ist GPU-Rendering?

Bei der Arbeit an 3D-Animationen, Videospielen und anderen Medien ist es für Artists vorteilhaft, wenn sie das Ergebnis in Echtzeit sehen können. Hierfür erzeugt GPU-Rendering qualitativ hochwertige Videos und Visualisierungen in Echtzeit, so dass die Artists ihre Szenen, Beleuchtungseffekte und sonstigen grafischen Elemente nahtlos weiter bearbeiten können.