Echtzeit-Rendering ist eine Computergrafik-Technologie, die sich mit der Analyse und Erstellung von Bildern in Echtzeit beschäftigt. Die große Attraktivität von Echtzeit-Rendering besteht darin, dass Anwender während der Entstehung der gerenderten Bilder mit ihnen interagieren können. Echtzeit-Rendering wird am häufigsten in interaktiven 3D-Computergrafiken und 3D-Umgebungen in Videospielen eingesetzt, um Bewegungen rasch zu visualisieren.