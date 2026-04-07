Software für elektronische Entwurfsautomatisierung (EDA)

Moderne EDA-Werkzeuge für Leiterplatten- und Elektronikentwürfe

Software für elektronische Entwurfsautomatisierung (Electronic Design Automation, EDA) ermöglicht es Ingenieuren, elektronische Systeme schneller zu entwerfen und zu validieren. Autodesk Fusion bietet EDA-Werkzeuge für Schaltpläne, Leiterplatten-Layouts, Simulationen und die Zusammenarbeit zwischen Elektro- und Maschinenbauabteilungen.

Autodesk Fusion für elektronische Entwurfsautomatisierung

Was ist elektronische Entwurfsautomatisierung (EDA)?

Bei elektronischer Entwurfsautomatisierung (Electronic Design Automation, EDA), auch bekannt als Software für elektronische Entwurfsautomatisierung, handelt es sich um eine Lösung zum Entwerfen und Entwickeln elektronischer Systeme, z. B. Leiterplatten und elektronische Baugruppen. EDA-Werkzeuge automatisieren kritische Phasen des Elektronikentwurfsprozesses, einschließlich Schaltplanerfassung, Simulation, Verifizierung und Layout.

Angesichts zunehmend komplexer Elektronikprodukte hilft EDA-Software Ingenieuren dabei, diese Komplexität zu bewältigen, indem sie den manuellen Aufwand reduziert, die Entwurfsgenauigkeit verbessert und Probleme früher im Entwicklungszyklus erkennt.

EDA-Software

EDA-Software – ein unerlässlicher Bestandteil moderner Elektronikentwürfe

Innovative Elektronikprodukte umfassen oftmals Tausende oder Millionen von vernetzten Komponenten. EDA-Werkzeuge sind unabdingbar, um diese Komplexität zu meistern und gleichzeitig Leistung, Zuverlässigkeit sowie Compliance mit Branchenstandards zu gewährleisten.

Software für elektronische Entwurfsautomatisierung bietet Konstruktionsteams folgende Vorteile:

  • Automatisieren wiederkehrender Entwurfsaufgaben für höhere Produktivität
  • Simulieren des Schaltkreisverhaltens vor der Fertigung
  • Frühzeitigeres Erkennen von Entwurfsfehlern zum Reduzieren von Nacharbeiten
  • Verkürzen der Markteinführungszeit für Elektronikprodukte

Diese Vorteile machen EDA-Software zu einem grundlegenden Bestandteil fortschrittlicher Arbeitsabläufe rund um Elektronikentwürfe.

Leiterplattentester

Funktionsweise von Software für elektronische Entwurfsautomatisierung

Software für elektronische Entwurfsautomatisierung unterstützt den gesamten Elektronikentwurfsablauf durch integrierte EDA-Werkzeuge:

  1. Schaltplanentwurf: Ingenieure erstellen elektronische Schaltpläne (Englisch), die Komponenten und elektrische Verbindungen mithilfe von speziellen EDA-Werkzeugen definieren.
  2. Simulation und Analyse: EDA-Software simuliert (Englisch) das Schaltkreisverhalten, um Funktionalität und Leistung zu validieren, bevor physische Prototypen gebaut werden.
  3. Leiterplatten-Layout: Komponenten werden unter Einhaltung von elektrischen und fertigungsbedingten Abhängigkeiten auf Leiterplatten platziert und verlegt.
  4. Verifizierung und Regelprüfung: DRC (Englisch)- (Design Rule Check) und LVS-Überprüfungen (Layout Versus Schematic) unterstützen Sie dabei, Herstellbarkeit und Präzision sicherzustellen.
  5. Fertigungsausgabe: EDA-Werkzeuge generieren die notwendigen Dateien und Dokumentationen für Fertigungsprozesse und Baugruppen.

Die wichtigsten Vorteile von EDA-Werkzeugen

Software für elektronische Entwurfsautomatisierung bietet messbare Vorteile während des gesamten Produktentwicklungsprozesses:

Bewältigen von Entwurfskomplexität

EDA-Werkzeuge handhaben zunehmend komplexe elektronische Systeme mit strukturierten Arbeitsabläufen und Automatisierung.

Höhere Präzision und Zuverlässigkeit

Simulation und Verifizierung unterstützen Ingenieure dabei, Probleme früh zu erkennen und somit kostspielige Fehler in späteren Fertigungsvorgängen zu vermeiden.

Mehr Produktivität bei Konstruktionsaufgaben

EDA-Software automatisiert Routineaufgaben und ermöglicht es Teams dadurch, sich auf Innovationen und Entwurfsoptimierung zu konzentrieren.

Beschleunigte Markteinführung

Frühzeitige Validierung und integrierte Arbeitsabläufe tragen dazu bei, Produkte schneller auf den Markt zu bringen.

Autodesk Fusion, EDA-Software

Autodesk Fusion für elektronische Entwurfsautomatisierung

Autodesk bietet EDA-Software im Rahmen von Autodesk Fusion an und stellt Werkzeuge zur elektronischen Entwurfsautomatisierung innerhalb einer umfassenderen Produktentwicklungsplattform bereit. Dank Fusion sind Elektro- und Maschinenbauingenieure in der Lage, im Team in einer gemeinsamen Datenumgebung zusammenzuarbeiten.

Mit den EDA-Werkzeugen in Autodesk Fusion profitieren Teams von folgenden Vorteilen:

  • Entwerfen von elektronischen Schaltplänen und Leiterplatten
  • Validieren von Entwürfen mit integrierten Simulationen
  • Koordination von elektronischen und mechanischen Entwürfen
  • Pflegen einer zentralen Datenquelle für sämtliche Disziplinen

Dieser integrierte Ansatz unterstützt eine effizientere, teamorientiertere Entwicklung von Elektronikprodukten.

Wesentliche Komponenten von EDA-Werkzeugen

Design Rule Check in Autodesk Fusion

Design Rule Checks (DRCs)

Bei Design Rule Checks (DRCs) wird überprüft, ob das Layout bestimmten Fertigungsregeln und -richtlinien entspricht.

Mehr erfahren (Englisch)
Leiterplatten-Routing in Autodesk Fusion Electronics

Leiterplatten-Layout und -Routing

Bestimmen Sie die optimale Anordnung von Komponenten (Platzierung), und stellen Sie Verbindungen auf Leiterplatten oder in integrierten Schaltkreisen her (Routing, Entflechtung, Verlegung), um Verzögerungen zu minimieren und die Leistung zu optimieren.

Mehr erfahren (Englisch)
Prüfung von Leiterplattenentwürfen

Physische Entwurfsprüfung

Überprüfen Sie Schaltkreis-Layouts anhand von verschiedenen Design-Regeln und Abhängigkeiten, um Herstellbarkeit, Zuverlässigkeit und Compliance mit Branchenstandards zu gewährleisten, Fehler zu reduzieren und die allgemeine Produktionseffizienz zu steigern.

Mehr erfahren (Englisch)
Komponentenbibliothek-Editor in Autodesk Fusion.

Bibliotheks-Editor für elektronische Komponenten

Erleichtert die Komponentenerstellung, um benutzerdefinierte Bauteile mühelos zu konstruieren, zu verwalten und wiederzuverwenden. Dies ermöglicht eine nahtlose Integration in den Schaltplan-Editor für schnellere, effizientere Leiterplattenentwürfe.

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Schaltplanerfassung in Autodesk Fusion

Schaltplanerfassung

Vereinfacht Schaltkreisentwürfe, indem Ingenieure Komponenten problemlos platzieren, verbinden und ändern können, um Genauigkeit, Effizienz und nahtlose Integration in Leiterplatten-Layouts sicherzustellen.

 

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Elektroniksimulation in Autodesk Fusion

Simulation

Mit Schaltplansimulationen lassen sich Schaltkreisentwürfe vor der Fertigung testen und validieren, um Funktionalität zu gewährleisten, Fehler frühzeitig zu erkennen und die Leistung für einen reibungsloseren Entwicklungsprozess zu optimieren.

 

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Elektronische Entwurfsautomatisierung im Laufe der Zeit

Entstehung der elektronischen Entwurfsautomatisierung

Mit der Einführung von integrierten Schaltkreisen stieg die Komplexität von Elektronikentwürfen, weshalb fortschrittlichere Werkzeuge benötigt wurden. 1973 entwickelte die University of California in Berkeley (USA) das Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis (SPICE), das zu einem grundlegenden Werkzeug für die analoge Schaltkreissimulation wurde. Etwa zur gleichen Zeit fingen einige Unternehmen damit an, EDA-Werkzeuge zu entwickeln, wobei die Schwerpunkte auf Schaltplanerfassung, Simulation und Leiterplatten-Layout lagen.

Wachstum, Innovation und EDA-Standardisierung

In den 1980er-Jahren wurde ein erhebliches Wachstum bei der elektronischen Entwurfsautomatisierung verzeichnet, was auf die VLSI-Technologie zurückzuführen war. Sie erforderte fortschrittliche EDA- und Logiksynthese-Werkzeuge für die automatisierte Konvertierung abstrakter Entwürfe. In den 1990er-Jahren setzte sich die EDA-Entwicklung fort, einschließlich Hardware-Beschreibungssprachen (Hardware Description Languages, HDLs) wie VHDL. Verilog für digitale Entwürfe hat die Bedeutung der Entwurfsprüfung mit formalen Verifizierungs- und Simulationswerkzeugen hervorgehoben.

Integration und Komplexität

Der Einsatz von SoC-Entwürfen (System on Chip) machte umfassendere EDA-Lösungen notwendig, die verschiedene Entwurfsbereiche unterstützen. EDA-Unternehmen begannen damit, integrierte Werkzeug-Suites anzubieten, die den gesamten Entwurfsprozess von der Spezifikation bis zur Fertigung abdecken. Fortschritte bei physischen Entwurfswerkzeugen ermöglichten mehr Effizienz bei Flächenplanung, Platzierung und Routing für komplexe integrierte Schaltkreise.

Moderne elektronische Entwurfsautomatisierung

Cloudbasierte EDA-Lösungen wurden eingeführt, die skalierbare Computing-Ressourcen bereitstellen und die globale Teamzusammenarbeit fördern. Darüber hinaus machten sich EDA-Werkzeuge zunehmend integrierte ML-Algorithmen (maschinelles Lernen) zunutze, um Entwurfsphasen wie Layout, Verifizierung und Leistungsanalyse zu optimieren. 

KI und Nachhaltigkeit

Durch die Integration von künstlicher Intelligenz (KI) und fortschrittlicher Automatisierung werden Entwurfseffizienz und -genauigkeit kontinuierlich gesteigert. EDA-Werkzeuge konzentrieren sich auch verstärkt auf Nachhaltigkeit und optimieren Entwürfe im Hinblick auf Energieeffizienz und Umweltverträglichkeit.
Elektronische Entwurfsautomatisierung mit Autodesk Fusion.

Zukünftige Trends rund um die elektronische Entwurfsautomatisierung

Die Zukunft der elektronischen Entwurfsautomatisierung und der entsprechenden Software wird durch Fortschritte in den Bereichen KI und maschinelles Lernen geprägt, was zu verbesserten Automatisierungsfunktionen und vorausschauenden Analysen führt. Cloudbasierte Lösungen bieten Skalierbarkeit und fördern die globale Zusammenarbeit. Im Zuge des Quantencomputings werden neue Methoden entstehen, und Werkzeuge werden sich weiterentwickeln, um Herausforderungen hinsichtlich integrierter 3D-Schaltkreise und fortschrittlicher Aufbau- und Verbindungstechnik zu bewältigen. Nachhaltigkeit stellt einen wesentlichen Faktor dar, da Entwürfe in Bezug auf Energieeffizienz und die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben optimiert werden. EDA-Werkzeuge werden heterogene Systeme sowie IoT- und Edge-Computing-Anforderungen unterstützen. Eine höhere Prüfungs- und Simulationsgenauigkeit trägt zu zuverlässigeren Entwürfen bei. Alles in allem werden EDA-Prozesse stärker automatisiert, kollaborativer und darauf ausgerichtet, komplexe, disziplinübergreifende Entwürfe zu verarbeiten.

Autodesk Fusion für elektronische Entwurfsautomatisierung

Häufig gestellte Fragen (FAQs) zur elektronischen Entwurfsautomatisierung

Was ist elektronische Entwurfsautomatisierung (EDA)?

Bei elektronischer Entwurfsautomatisierung (Electronic Design Automation, EDA) handelt es sich um eine Software zum Entwerfen, Simulieren, Verifizieren und Fertigen elektronischer Systeme, z. B. Leiterplatten und elektronische Baugruppen. Autodesk Fusion stellt EDA-Funktionen bereit, mit denen sich Elektronikentwürfe innerhalb einer integrierten Produktentwicklungsplattform erstellen lassen.

Wofür wird EDA-Software eingesetzt?

EDA-Software wird verwendet, um elektronische Schaltpläne (Englisch) zu erstellen, Leiterplatten-Layouts zu entwerfen, Simulationen durchzuführen, Entwürfe zu überprüfen und Fertigungsausgaben für Elektronikprodukte zu generieren.

 

In Autodesk Fusion stehen diese EDA-Werkzeuge zusammen mit mechanischer Entwurfsplanung zur Verfügung, sodass Teams die Entwicklung von Elektronikkomponenten vom Konzept bis zur Herstellung optimieren können.

Was sind EDA-Werkzeuge?

EDA-Werkzeuge sind Anwendungen innerhalb einer Software für elektronische Entwurfsautomatisierung, die bestimmte Aufgaben wie Schaltplanerfassung, Leiterplatten-Layout, Simulation und Design Rule Checks (Englisch) unterstützen. EDA-Werkzeuge sind direkt in Autodesk Fusion integriert, wodurch Sie keine isolierten Elektronikarbeitsabläufe benötigen.

Warum ist EDA-Software so wichtig?

EDA-Software hilft Ihnen dabei, die Komplexität moderner elektronischer Systeme zu bewältigen, die Entwurfsgenauigkeit zu verbessern, Fehler frühzeitiger zu erkennen und die Markteinführungszeit zu verkürzen. Durch den Einsatz von Software für elektronische Entwurfsautomatisierung wie Autodesk Fusion sind Teams in der Lage, Elektronikentwürfe früher zu validieren und kostspielige Nacharbeiten zu reduzieren.

In welchen Branchen wird Software für elektronische Entwurfsautomatisierung eingesetzt?

EDA-Software wird in verschiedenen Branchen genutzt, darunter Unterhaltungselektronik, Fahrzeugbau, Luft- und Raumfahrt, Telekommunikation, Industrieanlagen und Medizintechnik.

Was ist der Unterschied zwischen EDA und ECAD?

EDA (Electronic Design Automation) bezieht sich allgemein auf Software zum Entwerfen elektronischer Systeme, während ECAD (Englisch) (Electronic Computer-Aided Design) häufig synonym verwendet wird und sich auf Entwurfswerkzeuge für Schaltpläne und Leiterplatten konzentriert. Autodesk Fusion unterstützt EDA- und ECAD-Arbeitsabläufe in einer zentralen Umgebung.

Was ist ein Schaltplanentwurf in EDA-Software?

Der Schaltplanentwurf (Englisch) beschreibt einen Prozess, bei dem logische Darstellungen elektronischer Schaltkreise unter Verwendung standardisierter Symbole und Verbindungen innerhalb von EDA-Werkzeugen erstellt werden. In Autodesk Fusion ist der Schaltplanentwurf direkt mit dem Leiterplatten-Layout und mechanischen Kontext verknüpft, was zu einer besseren Entwurfskontinuität beiträgt.

Was ist ein Leiterplattenentwurf im Rahmen der elektronischen Entwurfsautomatisierung?

Bei einem Leiterplattenentwurf werden elektronische Komponenten mithilfe von EDA-Software auf einer Leiterplatte platziert und entflochten (verlegt), wobei gleichzeitig elektrische und fertigungsbedingte Abhängigkeiten eingehalten werden. EDA-Werkzeuge in Autodesk Fusion unterstützen Leiterplattenentwürfe in Kombination mit mechanischer 3D-Modellierung für eine bessere Abstimmung von Elektronik und Gehäuse.

Sind EDA-Simulationswerkzeuge in Autodesk Fusion enthalten?

Ja. Autodesk Fusion umfasst Simulations- und Validierungswerkzeuge (Englisch), mit denen Ingenieure ihre Elektronikentwürfe analysieren und potenzielle Probleme vor der Fertigung identifizieren können. Benutzer haben die Möglichkeit, die entsprechenden Funktionen in einer Fusion-Testversion auszuprobieren.

Inwiefern werden Fehler durch EDA-Software verringert?

EDA-Werkzeuge nutzen Simulation, Verifizierung und Design Rule Checks, um potenzielle Probleme frühzeitig im Entwurfsprozess zu erkennen und damit kostspielige Nacharbeiten zu einem späteren Zeitpunkt zu reduzieren. In Software für elektronische Entwurfsautomatisierung (z. B. Autodesk Fusion) sind Elektronikentwurfsprüfungen in das übergeordnete Produktmodell integriert, sodass sich nachgelagerte Fehler minimieren lassen.

Fördert EDA-Software die Zusammenarbeit im Team?

Ja, Software für elektronische Entwurfsautomatisierung wie Autodesk Fusion unterstützt die Zusammenarbeit. Elektro- und Maschinenbauingenieure (Englisch) arbeiten mit gemeinsamen Entwurfsdaten, wodurch Transparenz und Koordination verbessert werden.

Wie unterstützt Autodesk die elektronische Entwurfsautomatisierung?

Autodesk Fusion bietet EDA-Werkzeuge für Schaltpläne, Leiterplatten-Layouts, Simulationen und die Zusammenarbeit zwischen Elektronik- und Mechanikabteilungen – und das auf einer zentralen Plattform.

Kann ich die EDA-Software von Autodesk Fusion testen?

Ja. Autodesk stellt eine kostenlose 30-Tage-Testversion von Fusion bereit, die es Benutzern ermöglicht, EDA-Werkzeuge (darunter Schaltplanentwürfe und Leiterplatten-Layouts) kennenzulernen, bevor sie sich für ein Abonnement entscheiden.

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