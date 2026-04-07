Bei elektronischer Entwurfsautomatisierung (Electronic Design Automation, EDA), auch bekannt als Software für elektronische Entwurfsautomatisierung, handelt es sich um eine Lösung zum Entwerfen und Entwickeln elektronischer Systeme, z. B. Leiterplatten und elektronische Baugruppen. EDA-Werkzeuge automatisieren kritische Phasen des Elektronikentwurfsprozesses, einschließlich Schaltplanerfassung, Simulation, Verifizierung und Layout.

Angesichts zunehmend komplexer Elektronikprodukte hilft EDA-Software Ingenieuren dabei, diese Komplexität zu bewältigen, indem sie den manuellen Aufwand reduziert, die Entwurfsgenauigkeit verbessert und Probleme früher im Entwicklungszyklus erkennt.