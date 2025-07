In Cobots kommt eine Kombination aus Sensoreingaben, Steuerungssoftware und Algorithmen für maschinelles Lernen zum Einsatz. Sie sind mit Kameras, Kraftsensoren und anderen Geräten ausgestattet, die es ihnen ermöglichen, ihre Umgebung zu erkennen, sich an menschliche Interaktionen anzupassen und Aufgaben mit einem hohen Maß an Sicherheit auszuführen.

Die Programmierung eines Cobots kann intuitiv sein und umfasst häufig manuelles Einlernen (physisches Führen des Roboters), Drag-&-Drop-Benutzeroberflächen oder die Integration in CAM-Software wie Autodesk Fusion.