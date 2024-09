Die Begriffe "Renovierung" und "Sanierung" werden zwar häufig synonym verwendet, doch sie sind nicht gleichbedeutend:

Renovierung: Der Begriff Renovierung bezieht sich in der Regel auf Verbesserungen oder Modernisierungen an einem vorhandenen Raum ohne erhebliche Veränderungen an der Struktur oder am Layout. Dazu gehört die Wiederherstellung oder Reparatur von Gebäudeelementen, um den Zustand des Gebäudes wiederherzustellen oder seine Ästhetik zu modernisieren. Renovierungen können Maßnahmen wie das Neustreichen von Wänden, den Austausch von Bodenbelägen, die Aufrüstung von Installationen oder den Austausch von Geräten gegen neuere Modelle umfassen. Bei einer Renovierung liegt der Schwerpunkt in der Regel auf kosmetischen Änderungen und funktionalen Verbesserungen. Größere Veränderungen fallen nicht unter diesen Begriff.

Sanierung: Bei der Sanierung werden hingegen umfassendere Veränderungen an der Struktur, am Layout oder der Gestaltung eines Raums vorgenommen. Dies beinhaltet häufig die Veränderung des bestehenden Grundrisses, das Versetzen von Wänden, das Hinzufügen oder Entfernen von Räumen oder die Durchführung erheblicher Veränderungen an der Gebäudestruktur. Sanierungsprojekte können unter Umständen Renovierungsarbeiten an Küchen und Bädern beinhalten, bei denen Schränke, Arbeitsplatten und Installationen verlegt werden, oder die Umwandlung eines Kellers in Wohnfläche. Bei der Sanierung geht es darum, den Raum zu transformieren – oftmals zur Anpassung an die Vorlieben des Hausbesitzers oder für den Einbau neuer Funktionalitäten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass bei der Renovierung normalerweise kosmetische oder funktionale Änderungen an einem vorhandenen Raum vorgenommen werden, während bei der Sanierung größere Veränderungen an der Struktur oder dem Layout eines Raums erforderlich sind, um ihn von Grund auf neu zu gestalten oder neuen Anforderungen gerecht zu werden.