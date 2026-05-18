Elektrozeichnungen, auch Elektropläne genannt, sind technische Dokumente, die Entwürfe für elektrische Systeme einschließlich Beschriftung darstellen. Anhand dieser Dokumente installieren Mitarbeiter die Systeme vor Ort. In Elektrozeichnungen hat jede Art von Komponente und Anschluss ihr eigenes spezielles Symbol und jedes Detail ist von Bedeutung.

AutoCAD kann als vollwertiges Programm für Elektrozeichnungen verwendet werden, wobei die meisten Elektrofunktionen über das spezielle Electrical-Toolset verfügbar sind, das in einem Abonnement für AutoCAD enthalten ist. Dieses leistungsstarke Toolset ermöglicht Ihnen die effiziente Erstellung, Änderung und Dokumentation elektrischer Steuerungssysteme. Erhalten Sie Zugriff auf umfangreiche Symbolbibliotheken, automatische Zeichenfunktionen und Fehlerprüfungen in Echtzeit, um Ihre Arbeitsabläufe zu optimieren und die Produktivität zu steigern.