Software für Elektrozeichnungen

Entdecken Sie spezielle Toolsets für die Erstellung von Elektrozeichnungen mit AutoCAD, der professionellen Software für Entwürfe und Elektrozeichnungen.

Ein Mann arbeitet in der Elektrowerkstatt im Autodesk Technology Center in San Francisco.

Was ist eine Elektrozeichnung?

Elektrozeichnungen, auch Elektropläne genannt, sind technische Dokumente, die Entwürfe für elektrische Systeme einschließlich Beschriftung darstellen. Anhand dieser Dokumente installieren Mitarbeiter die Systeme vor Ort. In Elektrozeichnungen hat jede Art von Komponente und Anschluss ihr eigenes spezielles Symbol und jedes Detail ist von Bedeutung.

AutoCAD kann als vollwertiges Programm für Elektrozeichnungen verwendet werden, wobei die meisten Elektrofunktionen über das spezielle Electrical-Toolset verfügbar sind, das in einem Abonnement für AutoCAD enthalten ist. Dieses leistungsstarke Toolset ermöglicht Ihnen die effiziente Erstellung, Änderung und Dokumentation elektrischer Steuerungssysteme. Erhalten Sie Zugriff auf umfangreiche Symbolbibliotheken, automatische Zeichenfunktionen und Fehlerprüfungen in Echtzeit, um Ihre Arbeitsabläufe zu optimieren und die Produktivität zu steigern.

AutoCAD Electrical-Schnittstelle mit Schaltkreis und Schaltplan.

Erläuterung des Elektrozeichnungsprozesses

Eine Elektrozeichnung dient der visuellen Darstellung des Layouts eines elektrischen Systems, einschließlich der Komponenten und ihrer Verbindungen. Es gibt verschiedene Arten von Elektrozeichnungen für unterschiedliche Zwecke. In der Regel beginnt man jedoch damit, den Aufbau des elektrischen Systems zu skizzieren – entweder mit Papier und Bleistift oder mit einer Software für Elektrozeichnungen wie AutoCAD Electrical. Schließen Sie alle Komponenten ein und stellen Sie sie durch spezielle Symbole dar. Anschließend fügen Sie Linien hinzu, um die Komponenten zu verbinden. Diese Linien stellen Leitungen dar. Beschriftungen und andere Anmerkungen können hinzugefügt werden, um dem Leser weitere Informationen und Erläuterungen bereitzustellen.

Spezielle Software für Elektrozeichnungen

AutoCAD

Software für 2D- und 3D-CAD. Das Abonnement umfasst AutoCAD, branchenspezifische Toolsets und Apps.

Produktinformationen
AutoCAD LT

Branchenführendes 2D-CAD-Werkzeug für Entwurf, Zeichnung und Dokumentation. Das Abonnement enthält die Desktop-, Web- und Mobilversion von AutoCAD LT.

Produktinformationen

Vorteile der Verwendung von Software für Elektrozeichnungen

Elektrozeichnungen wurden zwar lange Zeit von Hand erstellt, aber die Verwendung von Software für Elektrozeichnungen bietet viele Vorteile, darunter:

Effizienz

Es geht viel schneller, vorgefertigte Symbole für elektrische Komponenten und Verkabelungen digital zu platzieren und zu verbinden, als sie von Hand zu zeichnen. Viele andere Elemente sind ebenfalls automatisiert, sodass Sie mehr Zeit haben, sich auf die wichtigen Dinge zu konzentrieren.

 

Präzision

Mit Software für Elektrozeichnungen wie AutoCAD lassen sich kostspielige und unglückliche Fehler vermeiden, da das Risiko menschlicher Fehler bei der Erstellung von Elektro-Layoutzeichnungen drastisch reduziert wird.

 

Einfachere Zusammenarbeit

Nachdem Sie mit dem Electrical Toolset von AutoCAD einen Satz von Elektroplänen erstellt haben, können Sie ihn sofort mit anderen Mitgliedern Ihres Teams teilen.

 

So lesen Sie Elektrozeichnungen

Machen Sie sich mit den Symbolen für die Komponenten in einem Elektroplan vertraut.

Lichtquellensymbole in elektrischen Stromlaufplan-Entwürfen.

Lichtquellen

Schematisieren Sie mithilfe von AutoCAD-Werkzeugen Lichtquellen von Wandlampen bis Klieg-Lichtern.

SPDT- und SP3T-Schaltersymbole im Schaltplan.

Schalter

Von einpolig bis mehrpolig – AutoCAD hilft Ihnen bei der Schematisierung aller Arten von Stromkreisen.

Elektrische Symbole für Sicherung und PTC.

Sicherungen

Sicherungen schränken den Stromfluss ein, um Schäden an anderen Komponenten zu verhindern. Mit AutoCAD sind Sicherungen einfacher zu entwerfen und zu schematisieren.

Elektronisches Schaltkreisdiagramm mit Erdung und IC-Verbindungen.

Erdung

Elektrische Stromkreise müssen geerdet sein, um Sicherheit zu gewährleisten. Erfahren Sie, wie Sie mit den Zeichenwerkzeugen für elektrische Layouts von AutoCAD elektrische Erdungen richtig schematisieren.

Verbundene und nicht verbundene Leitungen im Schaltplan.

Leitungen

Leitungen verbinden Komponenten, und AutoCAD bietet Ihnen die Freiheit, Entwürfe ganz nach Ihren Anforderungen zu erstellen.

US-amerikanische und internationale Widerstandssymbole in der Elektronik

Widerstände

AutoCAD stellt Ihnen Elektroplan-Entwurfswerkzeuge für das Schematisieren von Widerständen bereit, mit denen Sie den Stromfluss reduzieren, die Signalebenen anpassen, Spannungen aufteilen und vieles mehr machen können.

Symbole für polarisierte und unpolarisierte Kondensatoren

Kondensatoren

Kondensatoren speichern potenzielle Energie. Sie sind polarisiert oder unpolarisiert. Mit dem Toolset von AutoCAD Electrical können Sie Kondensatoren richtig schematisieren.

Symbole für DC- und AC-Stromquellen in Schaltplänen.

Stromquellen

Von DC- bis AC-Strömen und -Batterien gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, Ihre Projekte mit Strom zu versorgen. AutoCAD vereinfacht die Planung und den Entwurf von Elektrozeichnungen.

Haupttypen von Elektrozeichnungen

Es gibt vier Haupttypen von Elektrozeichnungen:

Schemata, die eine detaillierte technische Zeichnung darstellen

Schemata

Ein Schema ist die einfachste Version einer Elektrozeichnung und soll die Funktionalität und Konnektivität eines Schaltkreises mithilfe von Linien und universellen Symbolen vermitteln.

 

Ein Schaltdiagramm zeigt, wie und wo Betriebsmittel verbunden sind, einschließlich der Leitungsfarben.

Schaltpläne

Diese werden verwendet, um die Realität eines elektrischen Systems genauer darzustellen, anstatt nur die zugrunde liegende Logik. Sie enthalten Details zur Anordnung der Leitungen und Komponenten und häufig auch die verwendeten Leitungsfarben. 

 

Schaltkreisdiagramm mit detaillierten Anschlüssen und Komponenten

Bildliche Diagramme

Diese Art von Elektroplan ist noch detaillierter, da Bilder zur Darstellung von Komponenten verwendet werden und Details zum Anschluss von Kabeln enthalten sind.

 

Visuelle Darstellung des Blockdiagramms

Blockdiagramme

Blockdiagramme verwenden Blöcke und Linien, um die Beziehung zwischen Komponenten zu veranschaulichen.

 

Ein Mann arbeitet in der Elektrowerkstatt im Autodesk Technology Center in San Francisco.

Wer verwendet Software für Elektrozeichnungen?

Viele verschiedene Berufsgruppen und Branchen verwenden elektrische Zeichenprogramme wie AutoCAD bei ihren täglichen Aufgaben oder bei der Projektarbeit. Elektriker setzen Elektropläne sowohl bei der Planung als auch bei der Umsetzung im Rahmen der Installation und Wartung ein. Elektroingenieure entwerfen ausgeklügelte Systeme und arbeiten daran, Vorgaben mithilfe von Software für Elektrozeichnungen einzuhalten. Produktentwickler verwenden sie oft, um zu bestimmen, wie etwas funktioniert, oder um die effizienteste Art und Weise zu finden, eine elektrische Funktion auszuführen, während Elektroniker Software für Elektrozeichnungen häufig zur Fehlerbehebung einsetzen. 

Erste Schritte mit den Werkzeugen und Ressourcen von AutoCAD

Lernprogrammbild mit Benutzeroberfläche und Werkzeugen für die Entwurfsumgebung

Lernprogramm zur Entwurfsumgebung

Lernen Sie die grundlegenden Elemente der AutoCAD-Benutzeroberfläche kennen und erfahren Sie, wie Sie auf die wichtigsten Werkzeuge zugreifen.

Video ansehen (3:16 Min.)
Computerbildschirm mit einem technischen Stromlaufplan oder Elektrodiagramm

Ressourcen für Elektrozeichnungen

Vom grundlegenden Entwurf bis hin zur erweiterten Dateiverwaltung können Sie mit diesen Ressourcen schnell produktiv arbeiten und sind so auf den Umgang mit elektrischen Layoutzeichnungen vorbereitet.

Zugriff auf die AutoCAD Electrical-Toolset-Serie (Englisch)
Frauen arbeiten zusammen und betrachten ein Tablet.

AutoCAD-Lernprogramme

Erhalten Sie schrittweise Anleitungen zur Planung von Schaltkreisen und Verkabelungen sowie zur Berichterstellung, und erfahren Sie mehr über viele Themen im Bereich Elektrozeichnungen.

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Erfahren Sie, wie Kunden Software für Elektrozeichnungen verwenden
Hände montieren Leiterplatten

Umstieg von AutoCAD LT auf AutoCAD

Martz Technologies stieg von AutoCAD LT auf AutoCAD (mit dem Electrical-Toolset) um und erzielte mit den zusätzlichen Funktionen für Elektropläne eine Effizienzsteigerung.

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Vollständige Schalttafel für eine Eiswaffel-Füllmaschine.

Realisierung einer Maschine für Eis-Sandwiches mithilfe von AutoCAD

Martin CSI verlässt sich bei industriellen Fertigungsprojekten, wie z. B. einer Füllmaschine für Eis-Sandwiches, auf AutoCAD und das Electrical Toolset. 

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Technischer Entwurf von Dosenproduktionslinien

Optimieren von Fördersystemen

CLE optimiert seine Fertigungsprozesse, um Konsumgüter in die Ladenregale zu bringen. 

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Ressourcen für Elektrozeichnungen

Entdecken Sie die Möglichkeiten der AutoCAD-Software für Elektrozeichnungen mit diesen Lerneinheiten, Tipps und Arbeitsabläufen. 

Machen Sie sich mit der Benutzeroberfläche der Software für Elektrozeichnungen vertraut.

Erfahren Sie mehr über das AutoCAD Electrical-Toolset, einschließlich KI-Verbesserungen und Funktionen speziell für Elektriker und Elektroplaner.

In diesem On-Demand-Video der Autodesk University erkunden Sie die KI-gestützten Werkzeuge von AutoCAD für intelligente Objekterkennung, vorausschauende Analysen und nahtlose Zusammenarbeit zwischen AutoCAD-Toolsets.

In diesem On-Demand-Kurs erfahren Sie, wie verknüpfte Zeichnungen und Komponenten automatisch aktualisiert werden, wodurch sich Effizienz und Entwurfsqualität verbessern. Erfahren Sie, wie Sie auf Symbolbibliotheken zugreifen, benutzerdefinierte Zeichnungstypen erstellen, Komponenten verknüpfen und Berichte basierend auf Zeichnungstypen generieren.

Hier erhalten Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen zu AutoCAD-Softwarelizenzen und -Abonnements und erfahren, welche Möglichkeiten Autodesk-Software für Elektrozeichnungen bietet.

Erfahren Sie, wie AutoCAD Electrical Ihren Dokumentationsprozess erheblich verbessern und 25 % mehr Zeit einsparen kann sowie die Durchführung von Audits und die Extraktion wichtiger Daten wie Stücklisten und Kabelberichte ermöglicht.

 

Häufig gestellte Fragen zu Software für Elektrozeichnungen

In welchem Maßstab werden Elektrozeichnungen gezeichnet?

Dies kann variieren, aber Elektropläne werden oft im selben Maßstab wie die zugehörigen Grundrisse erstellt, häufig 1:50.

Kann ich Elektropläne mit anderen teilen, die nicht über AutoCAD verfügen?

Ja, wir bieten eine Reihe von kostenlosen Datei-Viewern an, mit denen andere Benutzer, die nicht über dieselbe Software für Elektrozeichnungen verfügen, Ihre Zeichnungen anzeigen können. Ausführliche Informationen zum Freigeben von Dateien und zur Zusammenarbeit mit Teammitgliedern finden Sie in unserem Online-Lernprogramm (Englisch).

Kann ich die AutoCAD-Software für Elektrozeichnungen kostenlos testen?

Ja, wir bieten kostenlose Testversionen von AutoCAD-Software für Elektrozeichnungen an, damit Sie diese ohne Risiko ausprobieren können.

Was ist der Unterschied zwischen einem Stromlaufplan und einem Schaltdiagramm?

Ein Stromlaufplan zeigt die Logik hinter einem Stromkreis, wie die verschiedenen Komponenten verbunden sind sowie das Verhalten des Schaltkreises. Er enthält jedoch keine exakten Details zum genauen physischen Layout der Kabel. Ein Schaltdiagramm zeigt, wie und wo Betriebsmittel verbunden sind, einschließlich der Drahtfarben. Die erste Art der Elektrozeichnung ist eine allgemeine Blaupause, die für Entwurf und Fehlerbehebung verwendet wird, während die zweite ein praktisches Dokument für die Verkabelung, Installation und Wartung ist.

Wie sind Elektrozeichnungen zu lesen?

Elektrozeichnungen werden normalerweise von links nach rechts oder von oben nach unten gelesen. Um zu verstehen, was dargestellt wird, müssen Sie sich mit den einzelnen Komponentensymbolen vertraut machen. Außerdem müssen Sie anhand der Linien im Elektroplan erkennen können, in welche Richtung der Strom fließt.

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