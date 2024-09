Um den Zugriff auf Ihre Software, Services oder Vorteile nicht zu verlieren, müssen Sie Ihren Vertrag vor dem Ablaufdatum verlängern.

Abonnements können bis zu 90 Tage vor dem Ablaufdatum verlängert werden. 45, 30 und 4 Tage vor Vertragsablauf werden automatisch Benachrichtigungen per E-Mail an den Vertragsmanager gesendet. Weitere Informationen finden Sie in den Abonnement-Verlängerungsbestimmungen.

Um die Optionen für die Abonnementverlängerung zu verwalten und Abonnementdetails wie Laufzeit und Ablaufdatum anzuzeigen, rufen Sie den Bereich Verträge Ihres Kontos bei Autodesk Account auf. Sie haben den Kauf über einen Fachhändler getätigt? Weitere Informationen finden Sie unter Verlängern von Abonnements, die über einen Fachhändler erworben wurden.