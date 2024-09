Konstruktionsautomatisierung kann sich von der Automatisierung einfacher Parameter bis zur vollständigen Konfiguration von Produkten entwickeln. Die Einrichtung kann genau so einfach oder so komplex sein wie Ihre aktuellen Anforderungen. Erfahren Sie, wie Ingenieure mit der iLogic-Technologie in Autodesk Inventor auf einfache Weise regelbasierte Konstruktionen nutzen können, ohne dafür komplexen Code zu benötigen.