* Nicht alle Produkte, Funktionen, Services oder Leistungen sind für Flex erhältlich. Alle oben aufgeführten Token-Raten gelten für jeweils einen Benutzer. Die Token verfallen ein Jahr (365 Tage) nach Kaufdatum. Für abgelaufene Token kann Autodesk keine Gutschriften, Rückerstattungen oder andere Ersatzleistungen gewähren. Derzeit ist es nicht möglich, einzelne Token aus einem Token-Pack unter mehreren Teams aufzuteilen. Autodesk kann die Token-Preise (Tagessätze) jederzeit ändern; diese Änderungen treten dann vorauswirkend in Kraft.

Die Preise dienen lediglich der Orientierung. Die Preise werden in lokaler Währung angegeben, ausgehend von der weltweit gültigen unverbindlichen Preisempfehlung von 3 US$ pro Token (Stand 7. September 2021). In der UPE nicht berücksichtigt sind Installationskosten, Steuern und Abgaben sowie eventuelle Mengenrabatte. Erkundigen Sie sich bitte bei einem Mitarbeiter oder Fachhändler von Autodesk nach den genauen Preisen in Ihrer Region.