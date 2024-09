Autodesk AI

Poptávka po nových způsobech navrhování a výroby se zvyšuje. Naši zákazníci vyžadují, abychom věci dělali rychleji, udržitelněji, s nižšími náklady a s vyšší kvalitou. Naše pokroky v používání umělé inteligence vám pomáhají plně využít váš potenciál – nejen zvýšením produktivity, ale také poskytnutím nástrojů, které vám pomohou posunout hranice toho, co je možné. Do umělé inteligence investujeme už více než deset let. Dnes je k dispozici umělá inteligence společnosti Autodesk, která doplňuje kreativní řešení problémů a zkoumání, automatizuje únavnou a opakující se práci a poskytuje jednotlivcům a týmům přístup k výkonným analytickým nástrojům, aby mohli snadno učinit informovaná rozhodnutí.