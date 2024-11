Společnost Aurecon upřednostňuje systémový přístup, dbá na to, aby měla propojená data a využívala jednotný způsob práce s nimi, způsob, jakým o nich mluví a jak je spravuje. „Právě v informacích skrytých v datech leží ta hodnota – a právě za to nám naši klienti platí,“ říká Mackenzie. „Vytváříme informační výstup, ať už je to návrh, zpráva nebo cokoli jiného.“

Dalším krokem je na základě implementace nejnovějších technologií vytvořit nové obchodní modely a nové způsoby práce. Obchodní lídři společnosti Aurecon používají zprávy o stavu založené na systému vyspělosti k tomu, aby na jejich základě rozhodli o investicích do technologií, které mohou otevřít nové příležitosti – například zavedením pokročilé automatizace jak interně, tak v klientských řešeních. „Tímto způsobem dokážeme od firmy získat silnou podporu pro urychlení změn,“ prozrazuje Mackenzie.

Společnost Aurecon vždy po několika letech provádí revize své organizační strategie, která se v uplynulém roce dočkala užšího zaměření. „Naše strategie je tentokrát mnohem vyhraněnější. Podařilo se nám udělat pár rozhodnutí, která přinesla velké úspěchy,“ tvrdí Mackenzie. „Jedno se týkalo efektivity dosahování výsledků a další automatizace.“ „Učinili jsme také strategické rozhodnutí týkající se generativní umělé inteligence a toho, jak můžeme tuto technologii začlenit do automatizace návrhů.“

Vzhledem k tomu, že se společnost stejně tak jako přístupy k digitální vyspělosti vyvíjejí, jedná se podle slov Mackenzieho „o souběh technologií“. „Ale co je důležitější, je to souběh digitálních dovedností, které spolupracují. Pokud to uděláme správně a budeme mít systémové řešení týkající se digitální vyspělosti, měli bychom se posunout na žebříčku vyspělosti a stát se digitálně konkurenceschopnou organizací.“