Podmínky promo nabídky AutoCAD

Časově omezená sleva na AutoCAD IST je k dispozici od 2. listopadu 2026 do 15. prosince 2026. Tato nabídka je k dispozici kvalifikovaným zákazníkům z řad malých firem v následujících zemích a územích: Americké Panenské ostrovy, Andorra, Austrálie, Rakousko, Belgie, Bulharsko, Kanada, Vánoční ostrov, Kokosové ostrovy (Keelingovy ostrovy), Chorvatsko, Kypr, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Falklandské ostrovy, Faerské ostrovy, Fidži, Finsko, Francie, Francouzská Polynésie, Francouzská Guyana, Německo, Gibraltar, Řecko, Guadeloupe, Guam, Guernsey, Maďarsko, Island, Irsko, Ostrov Man, Itálie, Lotyšsko, Lichtenštejnsko, Litva, Lucembursko, Malta, Marshallovy ostrovy, Martinique, Mayotte, Menší odlehlé ostrovy Spojených států, Monaco, Severní Mariany, Nauru, Nizozemsko, Nová Kaledonie, Nový Zéland, Niue, Norfolk, Norsko, Palau, Papua-Nová Guinea, Pitcairnovy ostrovy, Polsko, Portugalsko, Portoriko, Réunion, Rumunsko, Samoa, Americká Samoa, San Marino, Slovinsko, Šalamounovy ostrovy, Španělsko, Saint-Pierre a Miquelon, Svalbard, Švédsko, Švýcarsko, Tonga, Tuvalu, Spojené království, Spojené státy, Vanuatu a Wallis a Futuna. Tuto nabídku nelze kombinovat s žádnými jinými nabídkami nebo akcemi a nebude platná v případech, kdy je zakázána nebo omezena zákonem. V případě nákupů v internetovém obchodě společnosti Autodesk se tato sleva automaticky projeví v košíku.
Tato nabídka je omezena na nanejvýš dvě (2) nové licence na roční nebo tříleté předplatné AutoCAD IST na zákazníka a na jeden propagační kód na zákazníka. Tuto nabídku nelze využít k obnovení předplatného, pro doplňky k existujícím předplatným ani pro dříve zakoupené produkty. Zákazníci z oblasti státní správy a školství nejsou pro tuto promo nabídku způsobilí.
SPOLEČNOST AUTODESK SI VYHRAZUJE PRÁVO KDYKOLI ZRUŠIT, POZASTAVIT ČI ZMĚNIT TUTO NABÍDKU NEBO JEJÍ ČÁST BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ, Z JAKÉHOKOLI DŮVODU A VÝHRADNĚ DLE SVÉHO UVÁŽENÍ. CENY SOFTWARU AUTODESK PODLÉHAJÍ ZMĚNÁM.
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